‘우리를 두려워해야 한다’ 야말의 말하는 대로…스페인, 음바페의 프랑스 2-0으로 꺾고 결승 진출

사진=AP/뉴시스

스페인이 정상을 향한 마지막 관문, 결승전으로 향한다.

스페인은 15일 미국 댈러스 스타디움에서 열린 프랑스와 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 4강전에서 2-0으로 승리했다. 미켈 오야르사발의 페널티킥 선제골, 페드로 포로의 쐐기골에 힘입어 결승전에 선착했다. 우승이 보인다. 2010 남아프리카공화국 대회 이후 16년 만에 결승전에 올라 우승 도전을 이어간다.

라민 야말의 ‘말하는 대로’가 펼쳐졌다. 그는 앞서 “우리는 프랑스를 두 번이나 이겼다. 우리는 전혀 두렵지 않지만, 그들은 우리를 두려워해야 한다”고 말했다. 야말과 스페인은 최근 메이저 대회서 프랑스를 상대로 유독 강했다. 야말은 유럽축구연맹(UEFA) 유로 2024 준결승에서 동점골, 2024~2025 네이션스리그 준결승에서 멀티골을 터뜨리며 프랑스를 무너뜨린 바 있다. 흐름을 이었다. 스페인은 월드컵에서도 압도적인 경기력으로 프랑스의 간담을 서늘하게 만들었다.

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0-0 균형도 야말이 깼다. 프랑스 뤼카 디뉴가 전반 20분 페널티 지역에서 공을 걷어내다 야말의 몸을 걷어찼다. 프랑스는 강력하게 항의했으나, 주심은 페널티킥을 선언했다. 오야르사발이 키커로 나서 침착하게 오른쪽 골문 구석으로 슈팅을 때렸다. 골망이 흔들리며 스페인이 1-0으로 리드를 챙겼다. 오야르사발의 대회 5호 골이었다.

설상가상이다. 프랑스에 악재가 겹쳤다. 전반 29분 살리바가 그라운드에 주저앉은 뒤 교체를 요청했다. 결국 막상스 라크루아가 투입됐다. 결국 우승후보로 꼽히던 프랑스는 전반 동안 단 1개의 유효 슈팅도 기록하지 못했다.

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후반에도 스페인은 매서웠다. 후반 13분 포로가 다니 올모의 패스를 받아 오른발 슈팅으로 쐐기골을 터뜨렸다. 후반 17분엔 야말이 직접 나서 골망을 흔들었으나, 오프사이드가 선언돼 아쉬움을 삼켰다. 이후 프랑스가 만회골을 노려봤으나 쉽지 않았다. 후반 37분 데지레 두에의 슈팅을 스페인 골키퍼 우나이 시몬이 막아냈다. 음바페는 후반 41분 골키퍼와 충돌, 경고를 받는 등 흔들렸다.

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스페인은 오는 16일 오전 4시 애틀랜타 스타디움에서 열리는 잉글랜드-아르헨티나전 승자와 20일 오전 4시 결승전을 치른다. 3회 연속 월드컵 결승 진출이 무산된 프랑스는 또다른 4강전 패자와 19일 오전 6시 3위 결정전에서 맞붙는다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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