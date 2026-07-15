“도움되는 선수가 돼 돌아오겠다” 부천 이충현, 독일 2부 마그데부르크 임대 이적

사진=부천FC1995 제공

프로축구 K리그1 부천FC1995의 공격수 이충현(19)이 독일 분데스리가 2부 소속의 1. FC 마그데부르크로 임대 이적한다.

부천은 14일 “이충현이 선진 축구 경험을 통해 경쟁력을 갖춘 인재로 성장할 수 있도록 이번 임대 이적을 결정했다”며 “이충현은 부천 구단 역사상 최초로 유럽 무대에 직행한 선수로 이름을 올리게 됐다”고 밝혔다.

구단 1호 준프로 출신이다. 이충현은 부천 15세 이하(U-15)와 18세 이하(U-18) 유스를 거치며 일찌감치 대형 공격수로서의 자질을 입증했다. 특히 2025년 제47회 문화체육관광부장관배 전국고등학교 축구대회서 8경기 9골이라는 압도적인 기록으로 득점왕을 차지하며 우승을 이끌었다. 구단 최초로 준프로 계약을 맺었고, 고등학생 신분으로 K리그2 데뷔전까지 치렀다.

가능성을 인정받았다. 이후 2028시즌까지 3년의 정식 프로 계약을 체결했다. 한국 19세 이하(U-19) 대표팀에도 꾸준히 소집되며 한국 축구의 차세대 유망주로서 우뚝 솟았다. 이어 해외로 진출한다. 이충현이 합류하게 된 마그데부르크는 독일 작센안할트주의 마그데부르크를 연고로 한다. 동독 연고 클럽 중 유일하게 유럽 대항전 우승 경험이 있다.

유럽 진출을 확정 지은 이충현은 “준프로 계약 이후 팀에 큰 도움을 드리지 못한 것 같아 죄송한 마음도 있었지만, 늘 응원해 주신 팬분들께 진심으로 감사드린다”며 “축구 선진국인 독일에서 자신감 잃지 않고 당당히 부딪히며 성장하겠다. 꼭 부천에 도움이 되는 선수가 되어 돌아오겠다”고 각오했다.

이영민 부천 감독은 “몸싸움이 강한 무대인 만큼 기죽지 말고 자신감 있게 부딪히고, 부상 없이 잘 성장해 오길 바란다”고 응원의 메시지를 전했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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