변정수, 두 딸과 모처럼 뭉쳤다…‘우월한 유전자’ 눈길 [스타★샷]

사진 = 변정수 SNS 계정

배우 변정수가 두 딸과 함께한 행복한 일상을 공개했다.

변정수는 14일 자신의 SNS에 “서로 만나기 힘듦. 날 잡아서 ‘엄마가 밥 사줄게’ 해야 만날 수 있는”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

이어 “어젯밤 채원이랑 밤새 오랜만에 수다 떨고, 오늘은 정원이까지 같이 만나고! 엄마 가방 2개나 뺏겼다. 귀염둥이들”이라며 딸들을 향한 애정을 드러냈다.

또 “이제 각자 일하면서 또 부지런히 하자! 서로 잔소리 안 하니 좋다 하니, 내가 말이 많았나? 나만 그래?”라고 덧붙이며 유쾌한 모녀 일상을 전했다.

사진 = 변정수 SNS 계정

사진 = 변정수 SNS 계정

공개된 사진에는 변정수가 두 딸과 함께 여유로운 시간을 보내는 모습이 담겼다. 세 사람은 각자의 개성이 돋보이는 스타일링과 우월한 비율로 눈길을 끌었다.

특히 모델 출신인 변정수는 핑크색 하이힐을 포인트로 늘씬한 각선미를 드러냈다. 두 딸 역시 큰 키와 남다른 비율을 자랑하며 모델 가족다운 면모를 뽐냈다.

한편 변정수는 비연예인 남편과 결혼해 두 딸을 두고 있으며, 첫째 딸 유채원은 모델로 활동 중이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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