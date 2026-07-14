서인영, 꿈 이뤘다…‘워터밤 속초 2026’ 출연 확정

사진 =워터밤 속초 공식 SNS 계정

그룹 쥬얼리 출신 가수 서인영이 워터밤 무대에 오르게 됐다.

‘워터밤 속초 2026’ 측은 14일 공식 SNS를 통해 서인영의 출연을 공식 발표했다.

주최 측은 “출연 예고만으로 실시간 트렌드 폭발! 원조 걸크러시 디바 서인영 속초 등판”이라며 “등장과 동시에 올킬, 온몸이 먼저 반응하는 도파민 샤워. 속초 한정 무대! 역대급 무대를 직접 확인해라”며 기대감을 높였다.

앞서 서인영은 지난 5월 자신의 유튜브 채널에서 미리 구매한 비키니를 공개하며 “나 워터밤 가려고 이거 샀다. 워터밤 불러달라. 불러주지도 않았는데, 준비를 했다”고 출연 의지를 드러낸 바 있다. 이어 “나 부르면 내일도 나갈 수 있다”고 말하며 워터밤 무대에 대한 바람을 전했다.

서인영은 오는 8월 22일 한화리조트 설악에서 열리는 ‘워터밤 속초 2026’ 무대에 오른다.

이번 공연에는 오렌지 팀으로 사이먼 도미닉, 이영지, 하온, 나우아임영, 남유정, 비(정지훈) 등이 출연하며, 블루 팀에는 타이거JK, 윤미래, 비비, 아이들 소연, 우주소녀 다영 등이 참여해 무대를 꾸밀 예정이다.

한편 서인영은 2002년 그룹 쥬얼리로 데뷔했으며, 2009년 팀을 탈퇴한 뒤 솔로 가수로 활동했다. 대표곡으로는 ‘신데렐라’, ‘Bubble Love’, ‘헤어지자’, ‘나를 사랑해줘(Feat. 개코 Of 다이나믹 듀오)’ 등이 있다.

서인영은 2023년 일반인 사업가와 결혼했으나 2024년 이혼했으며, 올해 콘텐츠 크리에이티브 기업 엔피의 최지훈과 결혼을 앞두고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]