보험·고용 문제까지… 대림성모병원, 유방암 환자 법률 지원

김성원 대림성모병원 이사장(오른쪽)과 이규철 법무법인 대륙아주 대표변호사가 유방암 환자 지원을 위한 사회공헌 활동 업무협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다.

유방암 환자들이 치료 과정에서 겪을 수 있는 보험과 고용, 가족관계 등 법률 문제를 지원하기 위해 의료기관과 법무법인이 협력에 나선다.

대림성모병원은 최근 법무법인 대륙아주와 유방암 환자 법률 지원 및 사회공헌 활동 협력을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 유방암 환자의 권익을 보호하고 환자가 치료에 집중할 수 있는 지원 체계를 구축하기 위해 마련됐다.

양 기관은 유방암 치료 과정에서 발생할 수 있는 가족관계와 보험, 고용 등 여러 분야의 법률 문제에 대한 상담 지원 체계를 마련할 예정이다. 환자 지원 프로그램 운영과 공익사업 확대에도 협력하기로 했다.

대림성모병원은 이번 협약을 계기로 치료뿐 아니라 치료 이후 일상 복귀까지 지원하는 통합 체계를 강화한다는 방침이다. 의료와 법률 서비스를 연계한 환자 지원 모델도 구체화할 계획이다.

김성원 대림성모병원 이사장은 “유방암 환자들은 치료 과정에서 의료적 문제뿐 아니라 예상하지 못한 법률적·사회적 어려움을 겪기도 한다”며 “이번 협력이 환자들이 치료에 전념하고 일상을 회복하는 데 실질적인 도움이 되길 기대한다”고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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