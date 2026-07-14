제주 더 시에나 리조트, 여름 성수기 객실 할인 프로모션

더 시에나 리조트가 본격적인 여름 휴가철을 맞아 객실 패키지를 할인 판매하는 ‘썸머 핫딜’ 프로모션을 진행한다고 밝혔다.

더 시에나 리조트 관계자는 “프로모션은 지난13일부터 오는 16일까지 나흘간 진행되며, 프리미엄 객실 패키지 상품을 정상가보다 20% 할인된 가격으로 제공한다. 프로모션을 통해 예약할 수 있는 투숙 기간은 오는 8월 31일까지”라고 전했다.

더 시에나 리조트는 이탈리아 토스카나 시에나의 건축과 문화에서 받은 영감을 현대적인 감각으로 재해석했다. 이탈리아 고딕 건축을 대표하는 시에나 대성당을 모티브로 설계한 외관과 제주의 자연경관이 어우러진 공간을 선보이고 있다. 객실은 넓고 여유로운 프리미엄 스위트룸과 6개 동으로 구성했다. 독립적인 공간에서 여유롭게 휴식을 취할 수 있도록 객실 간 프라이버시를 강화했다.

리조트 중심부에 자리한 야외 인피니티 풀 ‘폰테’는 사계절 온수풀로 운영된다. 한라산 능선과 제주 바다를 조망할 수 있으며, 야간에는 오로라와 레이저를 활용한 미디어 연출을 선보인다.

제주 제철 식재료를 활용한 다이닝과 위스키·와인을 즐길 수 있는 라운지 등 식음 시설도 운영하고 있다. 객실과 수영장, 다이닝을 한 공간에서 이용할 수 있어 리조트 안에서 온전한 휴식을 계획하는 고객에게 적합하다.

더 시에나 리조트 관계자는 “여름 휴가 수요가 집중되는 7월과 8월에 고객들이 더 시에나 리조트의 객실과 부대시설을 보다 합리적인 조건으로 경험할 수 있도록 이번 프로모션을 마련했다”며 “나흘 동안만 예약할 수 있는 행사인 만큼 제주에서 여유로운 여름휴가를 계획하는 고객들에게 좋은 기회가 되길 바란다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]