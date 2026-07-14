전민기·정미녀, 대전 본가 최초 공개…둘째 계획부터 결혼 비화까지

전민기·정미녀 부부가 대전 본가를 찾아 가족들과 유쾌하면서도 현실감 넘치는 하루를 보낸다. 결혼 당시의 비화부터 둘째 계획, 부자의 티격태격 신경전까지 솔직한 대화가 이어지며 웃음과 공감을 동시에 선사할 예정이다.

14일 방송되는 MBN '남의 집 귀한 가족'에서는 전민기와 정미녀가 아들과 함께 대전의 시댁을 방문하는 모습이 공개된다. 그동안 화제를 모았던 전민기의 대전 본가가 처음 공개되는 가운데, 가족들이 함께 보내는 일상이 그려진다.

저녁 식사 자리에서는 결혼을 둘러싼 과거 이야기가 다시 소환된다. 시아버지가 "아들보다 며느리가 더 좋다"고 말하자 정미녀는 "그런데 결혼은 반대하셨잖아요"라고 받아치며 당시의 에피소드를 자연스럽게 꺼낸다.

화기애애한 분위기는 오래가지 않는다. 전민기가 "유건이가 미녀 같은 여자를 데려오면 끝까지 반대할 것"이라고 농담을 던지면서 대화의 분위기가 반전된다. 이어 아버지가 "공부 좀 해라"라며 현실적인 잔소리를 이어가자, 전민기는 "전현무 형처럼 톱 MC가 돼도 계속 채찍질하실 것"이라고 응수하며 또 한 번 부자의 티키타카를 펼친다.

가족들은 생일을 기념해 함께 손만두를 빚으며 오붓한 시간을 보내기도 한다. 이 자리에서 시부모가 둘째 계획을 묻자 전민기·정미녀 부부는 "저희는 선입금제라서요"라고 재치 있게 답하며 웃음을 자아낸다.

이후 전민기는 아버지와 제초 작업에 나서지만 서툰 실력으로 연신 허둥대고, 예상치 못한 실수까지 더해지면서 아버지의 잔소리를 피하지 못한다.

반면 정미녀는 시어머니와 밭일을 시작하자마자 "기미와 잡티가 올라온다"며 엄살을 부린다. 급기야 선크림을 바르겠다며 자리를 뜬 뒤 엉뚱한 곳에서 쉬고 있다가 시어머니에게 들키는 모습으로 또 한 번 웃음을 안길 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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