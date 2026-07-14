한국스포츠레저 스포츠단, 선수단 성적 향상 위해 백제홍삼과 맞손…여자축구·빙상·휠체어테니스팀 지원

사진=스포츠토토 제공

한국스포츠레저가 백제홍삼과 후원 협약을 맺고 스포츠단 경기력 향상을 위해 뛴다.

한국스포츠레저는 지난 13일 서울 송파구 본사 대회의실에서 백제홍삼과 후원 협약식을 개최했다고 14일 밝혔다. 스포츠단의 성적 향상과 더불어 국내 홍삼의 우수성을 널리 알리기 위한 적극적인 홍보활동에 합의했다.

한국스포츠레저는 체육진흥투표권 스포츠토토 사업을 수탁 운영하며, 대한민국 체육 재정 마련에 큰 힘을 보태고 있는 한국스포츠레저는 현재 여자축구와 휠체어테니스, 그리고 빙상 등 3개 팀을 운영하고 있다.

비인기 종목의 저변 확대와 체육 발전을 위해 창단된 스포츠단은 3개 팀 모두 10년을 넘는 시간 동안 각 종목에서 큰 족적을 남기고 있다. 가장 먼저 창단한 여자축구단은 리그와 각종 대회에서 꾸준히 성적을 올리고 있으며, 여민지와 전가을, 최유리 등 꾸준히 국가대표 선수들이 거쳐 가는 등 대한민국 여자축구 발전의 한 축을 담당하고 있다.

2011년에 창단한 휠체어테니스팀 역시 남자단식 세계랭킹 21위의 임호원 선수를 비롯해, 국내 최고의 여성 선수인 박주연 등이 대한민국 장애인 체육의 첨병으로 활약하고 있다. 빙상단은 2018 평창동계올림픽에서 은메달을 획득한 이상화를 비롯해, 2022 베이징올림픽 남자계주 은메달의 김동욱과 박장혁, 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 여자계주 금메달의 이소연 등 다수의 올림픽 메달리스트를 배출해냈다.

한국스포츠레저는 협약식 이후 연말까지 스포츠단 각 종목의 공용차량에 홍삼볼 BI를 부착해 K-에너지드링크 ‘홍삼볼’의 홍보에 힘쓴다. 각종 외부 활동에도 적극적으로 협조해 성공적인 스포츠 마케팅 모델로 정착시킬 예정이다.

김대욱 한국스포츠레저 대표이사는 “대한민국 스포츠 발전을 위한 뜻깊은 마음으로 후원을 제안한 백제홍삼의 조성정 대표이사를 비롯한 관계자들에게 깊은 감사의 인사를 전한다”며 “이번 후원에 힘입어 한국스포츠레저가 지향하고 있는 건강하고 건전한 스포츠레저문화 정착을 위해 더욱 노력하겠다”고 말했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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