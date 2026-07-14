“이찬원이 간식차도 보내줘” 황윤성, 절친 미담 대공개…이래서 찬또 찬또 하는구나

최근 MBN ‘무명전설-트롯 사내들의 서열전쟁’(이하 ‘무명전설’)에서 최종 4위를 기록한 가수 황윤성이 예능과 교양 프로그램을 오가며 활동을 이어가고 있다.

황윤성은 지난 13일 방송된 JTBC ‘톡파원 25시’에 일일 스페셜 톡파원으로 출연했다. ‘시끌벅적한 서울 수학여행’ 편에 합류한 그는 이찬원, 김숙, 파비앙과 함께 서울의 주요 명소를 탐방했다. 궁중음식 체험을 비롯해 종묘와 창덕궁을 방문한 황윤성은 문화재 관련 설명을 들으며 재치 있는 입담으로 방송의 재미를 더했다.

이어 14일 오전 방송된 KBS1 ‘아침마당’에는 신성, 이루네, 정연호와 함께 게스트로 나섰다. 황윤성은 오프닝 무대에서 출연진과 함께 박상철의 ‘무조건’을 가창한 데 이어, 자신의 신곡 ‘난리부르스’ 단독 무대를 선보이며 라이브 퍼포먼스를 소화했다.

이날 ‘내 인생 결정적 장면’ 코너에 참여한 황윤성은 절친한 동료인 이찬원과의 각별한 인연을 소개했다. “일주일에 다섯 번 정도 통화한다”라며 남다른 친분을 전한 그는 이찬원이 전국투어 당시 커피차와 간식차 등을 보내 응원해 준 일화를 공개하며 고마움을 전했다. 또한 과거 아이돌 활동을 마무리한 뒤 트로트 가수로 전향했을 당시 선곡 과정에서 겪었던 어려움을 솔직하게 털어놓기도 했다.

황윤성은 방송을 마무리하며 “어려운 시기를 버텨 이 자리에 서게 됐다”며 “방황하던 시절 힘이 되어준 친구 이찬원에게 고맙고, 앞으로 더 성장해 힘이 되는 친구가 되겠다”고 소회를 밝혔다.

한편, ‘무명전설’ TOP7에 이름을 올린 황윤성은 향후 전국투어 콘서트를 비롯한 다양한 음악 및 방송 활동을 병행할 예정이다

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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