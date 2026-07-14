몰빵 게임→괴란말이 탄생…임영웅X곽범X넉살X로이킴, 예측불가 하루

새 얼굴들의 합류로 더욱 유쾌해진 '산골총각 영웅'이 게임과 요리, 음악이 어우러진 하루를 선보인다. 승부욕 넘치는 미션부터 웃음을 부르는 요리 대결, 임영웅과 로이킴의 특별한 듀엣 무대까지 다채로운 볼거리가 시청자들을 찾는다.

14일 방송되는 SBS '산골총각 영웅' 4회에서는 산골 총각들이 모든 일상을 게임으로 결정하는 '몰빵 게임'에 나서며 예측불허의 하루를 보낸다.

곽범, 넉살, 로이킴은 식비 계산과 설거지는 물론 계곡 입수까지 게임으로 정하자고 제안한다. 결국 얼음장 같은 폭포 계곡 입수를 걸고 평상 탁구 대결이 펼쳐지고, 임영웅은 연이은 헛스윙과 예상 밖 개인기를 선보이며 경기의 흐름을 흔든다. 뜻밖의 플레이에 같은 팀마저 진땀을 흘렸다는 후문이다.

저녁 식사 준비 시간에는 또 다른 승부가 이어진다. 그동안 산골 하우스의 '요리 담당' 역할을 맡아온 허경환은 수준급 요리 실력을 자랑하는 곽범의 등장으로 견제를 받는다. 곽범은 끊임없이 조언을 건네는 것은 물론 "형, 그거 해봤죠?"라며 허경환을 몰아붙여 웃음을 자아낸다.

이에 허경환은 임영웅을 보조 셰프로 투입해 반격을 시도하지만, 두 사람이 함께 만든 계란말이는 정체를 알 수 없는 '괴란말이'로 완성돼 현장을 웃음바다로 만든다.

넉살과 허경환의 뜻밖의 케미도 공개된다. 넉살은 스스로 허경환의 '쫄개'를 자처하며 한 음식을 함께 나눠 먹는 등 한층 가까워진 모습을 보이고, 허경환 역시 시즌 사상 가장 환한 미소를 지어 궁금증을 더한다.

방송 말미에는 임영웅과 로이킴이 함께 준비한 '그댈 위한 멜로디' 듀엣 리허설 현장이 처음 공개된다. 산골 풍경 속에서 자연스럽게 시작된 두 사람의 연습은 리허설이라고 믿기 어려울 만큼 완성도 높은 하모니를 선사하며 감동을 예고한다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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