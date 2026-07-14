올데프·코르티스→키키…대세 아이돌 다 모인 ‘2026 TMA’ 라인업

스타쉽엔터테인먼트(아이딧·키키), KQ엔터테인먼트(에이티즈), 더블랙레이블(올데이 프로젝트), 빅히트 뮤직(코르티스), 모드하우스(트리플에스) 제공

K-팝 대세 아티스트들이 한자리에 모인다.

14일 더팩트 뮤직 어워즈 조직위원회에 따르면 아이딧(IDID), 에이티즈(ATEEZ), 올데이 프로젝트(ALLDAY PROJECT), 코르티스(CORTIS), 키키(KiiiKiii), 트리플에스(tripleS)가 2026 더팩트 뮤직 어워즈에 출연한다.

지난해 9월 데뷔한 아이딧은 12일 만에 음악 방송 1위를 거머쥐며 가요계에 강렬한 존재감을 남겼다. 지난 5월 발매한 싱글 앨범 동명의 타이틀곡 'FLY!(플라이!)'에 이어 수록곡 'Attent!on(어텐션)'으로도 활동을 이어가며 뚜렷한 팀 컬러를 구축하고 있다.

에이티즈는 데뷔 9년 차에도 꾸준한 성장세로 새로운 전성기를 맞고 있다. 지난달 26일 발매한 미니 14집 'GOLDEN HOUR : Part.5(골든 아워 : 파트 5)'는 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 정상에 오르며 통산 세 번째 1위를 기록했다. 또한 일곱 번째 밀리언셀러를 달성하며 글로벌 팬덤과 막강한 음반 파워를 입증하고 있다.

지난해 6월 데뷔한 올데이 프로젝트는 K-팝 신에서 보기 드문 혼성 그룹의 신선한 매력을 앞세워 새로운 열풍을 일으켰다. 데뷔와 동시에 'FAMOUS(페이머스)'와 'WICKED(위키드)'로 음원 차트를 휩쓸었고 지난해 12월 발매한 'ONE MORE TIME(원 모어 타임)'으로 '음원 강자'로 확실하게 자리매김했다.

'영 크리에이터 크루' 코르티스는 지난 5월 발매한 미니 2집 'GREENGREEN(그린그린)'의 타이틀곡 'REDRED(레드레드)'로 상승세를 이어가고 있다. 'REDRED'는 국내 주요 음원 차트 최상위권을 석권한 데 이어 스포티파이 '위클리 톱 송 글로벌' 차트에서도 11주 연속 차트인 중이다.

5세대 대표 걸그룹으로 자리매김한 키키는 지난 1월 발매한 미니 2집 'Delulu Pack(델룰루 팩)'의 타이틀곡 '404 (New Era)'의 흥행으로 대중성과 개성을 입증했다. 국내 주요 음원 차트를 장악한 데 이어 음악 방송 3관왕까지 달성한 키키는 오는 8월 컴백을 예고하며 연이은 흥행 기세를 이어갈 예정이다.

독창적인 음악 세계관을 자랑하는 트리플에스는 지난달 발매한 ASSEMBLE26 'LOVE & POP(어셈블26 '러브 앤드 팝')' 파트 1의 타이틀곡 'Baby Flower(베이비 플라워)'로 데뷔 첫 지상파 음악 방송 1위를 차지하는 등 커리어 하이 행보를 이어가고 있다.

'2026 더팩트 뮤직 어워즈'는 오는 9월 19일 부산아시아드주경기장에서 개최된다. 글로벌 차트를 뒤흔든 '대세 아티스트'부터 가요계에 신선한 충격을 선사한 '괴물 신인'까지 현재 K-팝 트렌드를 이끄는 핵심 주역들이 참석을 알려 추후 공개될 라인업 또한 주목된다.



지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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