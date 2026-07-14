김명수♥강민아 ‘공감세포’, 82개국 K-로코 열풍 주역

배우 김명수와 강민아의 로코 케미가 돋보이는 ‘공감세포’가 국내외 뜨거운 호평을 받고 있다.

라이프타임에서 현재 방송 중인 토일드라마 ‘공감세포’는 U+tv모바일과 디즈니+에서도 동시 공개되고 있다. 드라마는 공감을 부정한 여자와 공감을 떠안은 남자가 ‘감정 전이’라는 초현실적인 사건을 통해 서로의 세계를 침범하며 감정을 다시 배워가는 과정을 그린 로맨틱 코미디다.

감정 전이라는 독특한 소재로 이목을 끄는 로맨틱 코미디 ‘공감세포’는 김명수(차은환 역), 강민아(유지안 역), 권소현(한이진 역) 등 다채로운 매력을 지닌 배우들이 합세, 열연을 펼치고 있다.

글로벌 미디어 기업 A+E Korea가 작품성과 글로벌 확장성을 높게 평가해 투자 및 배급을 주도한 작품이기도 하다. 현재 82개국에서 동시 방영 중이다. 아이돌 출신으로 탄탄한 글로벌 인지도를 갖춘 김명수와 권소현, 탄탄한 연기력을 자랑하는 강민아의 조합은 해외 팬덤으로부터 큰 관심을 받고 있다.

라이프타임 채널과 U+tv모바일(U+tv), 디즈니+를 통해 한국과 일본에서 공개되는 동시에 해외에서는 아시아 대표 OTT 플랫폼 Viu(뷰) 등을 통해 서비스되고 있다. 국내외 다양한 플랫폼에서 시청자들과 만나며 접근성을 높인 만큼 전 세계 시청자들의 관심도 뜨거운 모습이다.

K-드라마의 짜임새 있는 전개와 독특한 소재로 한국을 넘어 해외까지 매료시키고 있는 ‘공감세포’의 글로벌 열풍이 어디까지 계속될지 관심을 모은다.



지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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