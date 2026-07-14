김민주·김성민, 마지막 데이트서 오해 풀까…“의도치 않게 상처준 것 후회”

'하트시그널5' 김민주와 김성민이 최종 선택을 앞두고 마지막 공식 데이트에 나선다. 두 사람은 그동안 쌓였던 오해를 털어놓는 한편, 거침없는 농담과 진솔한 고백을 주고받으며 관계의 변화를 예고한다.

14일 방송되는 채널A 하트시그널5 14회에서는 최종 선택을 하루 앞둔 입주자들의 마지막 공식 데이트가 공개된다.

이날 김성민은 편지를 손에 든 채 남산공원에서 김민주를 기다린다. 김민주가 모습을 드러내자 김성민은 "안 추워? 언제 왔어?"라며 반갑게 맞이하고, 김민주는 "우리 오해도 있었고 복잡한 상황도 많았잖아. 오늘은 다 잊고 재밌게 놀자"며 편안한 분위기를 이끈다.

김성민이 "마지막이라고 생각하니 고민이 많았는데 이제는 너무 많이 생각하지 않으려 한다"고 말하자, 김민주는 "오빠는 생각하는 것에 비해 행동이 그렇게 지혜로운 것 같진 않아서"라고 재치 있는 직설을 던진다. 예상치 못한 한마디에 김성민도 웃음을 터뜨리며 어색했던 분위기를 풀어낸다.

이후 두 사람은 야외 활동을 좋아하는 김민주를 위해 준비된 레일바이크 데이트를 즐긴다. 나란히 앉아 사진을 찍고, 김성민은 바람에 흩날린 김민주의 머리카락을 정리해 주는 등 다정한 모습을 보인다. 이어 함께 집라인을 타며 마지막 데이트를 만끽한다.

데이트를 마무리한 카페에서는 한층 깊어진 대화가 이어진다. 김민주가 "이쯤에서 오빠는 후회되는 게 있어?"라고 묻자 김성민은 "의도하지 않게 너에게 상처를 줬던 것들"이라고 답한다. 이어 "초반에는 내가 단단한 어른인 줄 알았는데, 그렇지 않다는 걸 깨달았다"고 솔직한 속내를 털어놓는다.

마지막 데이트에서 진심을 나눈 두 사람이 그동안의 오해를 해소하고 최종 선택에서 어떤 결정을 내릴지 관심이 모아진다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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