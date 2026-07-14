서도밴드, 데뷔 첫 정규 앨범 ‘원’ 8월14일 발매…깊어진 ‘조선팝’ 세계

사진제공 = 서도밴드

서도밴드(sEODo BAND)가 드디어 데뷔 첫 정규 앨범을 내놓는다.

14일 서도밴드 측은 오는 8월 14일 첫 정규앨범 ‘원’을 발매한다고 밝혔다. 2019년 보컬 서도의 솔로 활동으로 출발해 2020년 밴드 체제로 전환된 이후 처음으로 선보이는 정규 앨범이다.

‘원’은 서도밴드가 개척한 고유 장르 ‘조선팝’의 음악 세계를 집대성한 결과물이다. 판소리 등 전통음악의 서사와 선율을 팝의 어법으로 재해석해 온 이들만의 독창적인 색깔을 담아낸다.

앨범 발매를 맞아 8월 16일에는 연세대학교 백주년기념관 콘서트홀에서 단독 콘서트 ‘원’이 개최된다. 서도밴드만의 음악 세계를 라이브로 만끽하며 관객과 함께 호흡하는 무대를 선사할 예정이다.

서도밴드는 2021년 JTBC ‘풍류대장-힙합 소리꾼들의 전쟁’에서 최종 우승을 차지하며 제1대 풍류대장에 올랐다. ‘조선팝 창시자’라는 수식어를 얻은 이들은 KBS2 ‘불후의 명곡’ 등 다양한 방송과 무대에서 활약했다.

첫 정규 1집과 단독 콘서트를 통해 그간 쌓아온 음악적 내공과 ‘조선팝’의 진정한 가치를 증명해 보일 것으로 기대를 모은다.



지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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