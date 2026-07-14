대세 극동아시아타이거즈, 노브레인 ‘비오는 밤에 홍대’ 리메이크 음원 발매

사진=록스타뮤직앤라이브

대세 밴드 극동아시아타이거즈가 레전드 밴드 노브레인의 30주년에 함께 한다.

14일 오후 6시에는 극동아시아타이거즈가 재해석한 '비오는 밤에 홍대'가 발매된다. 노브레인이 데뷔 30주년을 맞아 진행 중인 프로젝트의 세 번째 주자로 나섰다.

'비오는 밤에 홍대'는 노브레인의 30년 역사에서 그 시작점이자 인디 문화의 상징인 홍대를 노래한 기념비적인 곡이다. 이번 리메이크 음원은 원곡의 감성에 극동아시아타이거즈만의 색깔을 녹여내 한층 새롭게 탄생했다.

극동아시아타이거즈는 "노브레인을 보며 꿈을 꿔온 만큼 이번 리메이크에 참여하게 되어 매우 영광이며, 앞으로도 그 길을 묵묵히 따라가겠다"라는 소감을 전했다.

노브레인의 데뷔 30주년 프로젝트는 인디 밴드 씬의 과거와 현재를 유기적으로 연결하는 콜라보레이션이다. 30년 차 밴드 노브레인의 굳건한 저력을 함께 느껴볼 수 있다.

지난 6월 홍대 클럽 벤더(BENDER)에서 열린 단독 공연 '여전히 소란스럽게 Vol.1'을 전석 매진시켰던 노브레인은 팀의 초심이 담긴 홍대 클럽 투어를 시작으로 연말에는 대미를 장식할 대규모 단독 콘서트까지 개최할 계획이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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