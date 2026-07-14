지나, 10년 만의 새 행보…“우리 이야기 이어가겠다”

가수 지나가 오랜 공백을 깨고 근황을 공개하며 대중과의 소통을 이어가고 있다.
지나는 지난 13일 자신의 SNS를 통해 “오랜만이다. 오랜만에 사진 찍는 시간이 참 행복했다. 예전처럼 잘해야 한다는 생각보다 지금의 날 있는 그대로 담고 싶었던 하루”라며 “우리 이야기, 조금씩 이어가 보겠다”라고는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.
공개된 사진에는 화보 촬영에 나선 지나의 모습이 담겼다. 화이트 니트 슬리브리스와 청바지를 매치한 그는 자연스러운 포즈와 여유로운 분위기로 시선을 사로잡았다.
한편 지나는 2010년 ‘꺼져 줄게 잘 살아’로 데뷔해 큰 사랑을 받았으며, ‘Black & White(블랙 앤 화이트)’, ‘Top Girl(톱 걸)’ 등을 연이어 히트시키며 전성기를 누렸다. 그러나 2016년 성매매 혐의로 벌금 200만 원의 약식명령을 받으면서 활동을 중단했다. 당시 지나 측은 “호감을 갖고 만난 재미교포 사업가일 뿐”이라며 혐의를 부인한 바 있다.
약 10년간 공백기를 가진 지나는 지난해 9월 “가장 힘들었던 건 일어난 사건이 아니라 침묵이었다. 숨기 위해서가 아니라 살아남기 위해 사라져야 했다”는 장문의 글을 올리며 복귀를 암시했다.
한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com
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