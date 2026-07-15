M.D.B, 홋카이도 우유 품은 일본 디저트 ‘뉴타마슈’ 오늘부터 국내 판매 시작

사진=뉴타마슈

안데이코의 국내 총판사 M.D.B는 일본 대표 디저트 브랜드 안데이코의 프리미엄 아이스크림 ‘뉴타마슈’가 오늘부터 GS25에서 판매된다고 15일 밝혔다.

업체에 따르면 ‘뉴타마슈’는 지난해 국내에서 열풍이 불었던 홋카이도 치즈케이크 제조사이자 일본 대표 디저트 브랜드 안데이코가 선보인 프리미엄 아이스크림이다. 일본 슈 아이스크림 시장에서 90% 이상의 점유율을 기록하고 있는 대표 제품으로 ‘국민 슈아이스’로 불린다.

부드러운 슈빵 안에 크림 대신 홋카이도 우유로 만든 아이스크림을 채웠다. 진한 우유 풍미와 달걀의 고소한 맛을 살린 커스터드 스타일이 특징이다. 시원하면서도 부드러운 식감을 동시에 구현했으며 기분 좋은 적당한 달콤함으로 남녀노소 누구나 부담없이 즐길 수 있다.

M.D.B 관계자는 “뉴타마슈는 일본 현지에서 꾸준한 사랑을 받아온 안데이코의 대표 프리미엄 디저트”라며 “GS25를 통해 국내에 정식 출시하면서 언제 어디서나 만나볼 수 있다”고 전했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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