“제헌절에 광명스피돔으로 놀러오세요”

국민체육진흥공단 경륜경정총괄본부는 오는 17일 제헌절에도 광명스피돔에서 경륜을 정상 운영한다고 밝혔다.



올해 제헌절은 금요일로 경륜 정규 경주일과 겹친다. 하지만 광명스피돔과 전국 장외지점에서는 평소와 같이 경주가 열리며, 온라인 발매 서비스 ‘스피드온’도 정상 운영된다.



세계 최대 규모의 돔형 경륜장인 광명스피돔은 날씨와 관계없이 실내에서 경주를 관람할 수 있는 것이 특징이다. 무더운 여름철에도 편안한 환경에서 박진감 넘치는 레이스를 즐길 수 있다. 다양한 편의시설과 휴게공간, 어린이 놀이시설 등을 갖춰 가족 단위 방문객들도 함께 이용할 수 있는 복합 문화·레저 공간으로 운영되고 있다.



경륜경정총괄본부는 여름철 고객 감사 이벤트의 일환으로 오는 31일부터 8월2일까지 3일간 광명스피돔을 비롯한 전국 전 영업장에서 무료입장 행사를 실시한다. 이번 행사는 고객들의 성원에 보답하기 위해 마련됐으며, 해당 기간에는 모든 영업장을 무료로 이용할 수 있다.



경륜경정총괄본부 관계자는 “제헌절 휴일에도 고객들이 안전하고 쾌적한 환경에서 경륜을 즐길 수 있도록 운영 준비를 철저히 하고 있다”며 “앞으로도 시민들이 광명스피돔을 편안하게 찾을 수 있도록 다양한 고객 서비스와 건전한 여가 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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