‘변화의 바람을 일으켜라.’



2026년 경정 후반기가 막을 올린 가운데 새로운 도전자들의 행보에 관심이 쏠린다. 첫 회차부터 상위권 선수들의 안정감과 중·하위권 선수들의 반격이 동시에 펼쳐지며 남은 시즌에 대한 기대감을 높였다.



올해 전반기는 어느 시즌보다 경쟁이 치열했다. 137명의 선수(남자 109명·여자 28명)는 등급 수성과 승급을 위해 매 경기 총력을 기울였고, 하위권 선수들은 주선보류(평균득점 하위 7% 등 기준에 부합하면 다음 분기 4주간 출전 금지)를 피하고자 마지막까지 치열한 대결을 벌였다. 그 결과 후반기 등급 조정에서 승급자는 31명, 강급자는 35명이 나왔다. 이제 모든 선수는 새로운 출발선에서 후반기 경쟁을 시작했다.



후반기 첫 회차였던 28회차(지난 8∼9일)에서는 상위권 강자들이 안정적인 경기 운영을 선택하며 순조로운 출발을 알렸다. 31승으로 다승 선두를 달리고 있는 심상철(7기, A1)은 평균 스타트 0.18초를 기록하며 네 차례 출전 모두 2위에 오르는 꾸준함을 보여줬다.

심상철

올해 절정의 기량을 뽐내고 있는 박원규(14기, A1)도 스타트에서는 다소 편차를 보였지만 특유의 강력한 1턴 전개를 앞세워 3회 출전에서 1승을 거두며 상위권 경쟁을 이어갔다.



여성 강자 김지현(11기, A1) 역시 남다른 면모를 다시 한번 선보였다. 3회 출전해 플라잉 스타트 경주에서 두 차례 준우승을, 온라인 스타트 경기에서는 정상에 오르며 안정적인 경기력을 이어갔다.

김지현

중·하위권 선수들의 반격이 돋보였다. 가장 눈에 띈 선수는 이수빈(16기, B2)이다. 전반기 가까스로 주선보류를 피했던 이수빈은 후반기 첫 출전부터 완전히 달라진 모습을 보여줬다. 확정검사 타임 1위를 기록한 6번 모터를 활용해 온라인 스타트 경기와 플라잉 스타트 경기에서 연속 우승을 차지하며 2전 전승을 기록했다.

이수빈

중위권 선수들의 반등도 후반기 판도에 새로운 변수로 떠올랐다. B1 등급으로 후반기를 시작한 정경호(7기)는 26번 모터를 앞세워 평균 스타트 0.16초를 기록하며 3전 전승을 달성했다. 특히 세 번 모두 플라잉 스타트 경기였다. 3, 5코스로 배정받은 경주에서도 승리를 거뒀다는 점에서 의미가 크다.

정경호

송효석(8기, B1)도 달라진 모습이다. 평균 스타트 0.16초를 기록하며 1위 한 차례와 3위 두 차례를 기록했다. 전반기 부진으로 A2에서 B1으로 강급된 전두식(8기) 역시 평균 스타트 0.20초를 기록했다. 1위 1회, 2위 12회를 기록하며 재도약의 의지를 드러냈다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

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