‘소지섭 복귀작’ 김부장 21% 돌풍…윤경호, 약속대로 ‘13시간 묵언수행’ 완료

윤경호가 13시간 묵언수행을 완수했다. 출처=윤경호 SNS

배우 윤경호가 드라마 흥행에 따른 시청률 공약을 완벽하게 이행했다.

지난 13일 윤경호는 자신의 소셜미디어를 통해 약속했던 ‘13시간 묵언수행’을 무사히 마친 모습을 공개했다. 공개된 영상 속 윤경호는 타이머가 ‘0’을 가리키는 순간 환한 미소를 지었고, 현장에 있던 스태프와 주변인들은 박수를 보내며 그의 공약 완수를 축하했다.

앞서 윤경호는 지난달 25일 열린 SBS 새 드라마 ‘김부장’ 제작발표회에서 남다른 시청률 공약을 내걸어 화제를 모은 바 있다. 당시 그는 “시청률 10%만 넘어도 대박이지만, 소지섭 배우가 13년 만에 SBS에 복귀한 만큼 13%를 목표로 하겠다”고 포부를 밝혔다. 이에 함께 출연하는 배우 주상욱이 “13%를 돌파하면 묵언수행을 하는 게 어떠냐”고 제안하자, 윤경호가 이를 흔쾌히 받아들이며 “13시간 동안 말을 하지 않겠다”고 약속했다.

윤경호의 호기로운 공약은 드라마의 폭발적인 흥행 덕에 예상보다 빠르게 실현됐다. 김부장은 방송 단 2회 만에 전국 시청률 15.7%(닐슨코리아 기준)를 기록하며 목표치를 가볍게 돌파했다. 이어 지난 4회 방송에서는 21.6%까지 치솟으며 자체 최고 시청률을 경신, 안방극장에 돌풍을 일으키고 있다.

목표 시청률을 가뿐히 넘어서자 윤경호는 약속대로 전날 13시간 동안의 묵언수행에 돌입했고, 팬들과의 약속을 유쾌하게 지켜내며 훈훈함을 더했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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