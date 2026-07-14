BMW코리아 미래재단, 대학생 사회공헌 공모전 성료

BMW 코리아 미래재단은 2026년 상반기 대학생 사회공헌 아이디어 공모전 ‘영 이노베이터 드림 프로젝트’를 지난 13일 마무리했다고 14일 밝혔다.

영 이노베이터 드림 프로젝트는 대학생들이 지속 가능한 사회를 위한 아이디어를 제안하고 구체적인 실행 방안을 마련하도록 지원하는 프로그램이다. 지난해 처음 열린 데 이어 올해는 상·하반기 각각 한 차례씩 진행된다.

상반기 공모전에는 미래 인재 양성, 지속 가능한 지역사회, 환경보호, 교통안전 등 4개 분야에서 189개 팀, 616명이 지원했다. 재단은 심사를 거쳐 30개 팀을 선발했다.

선발팀은 11주 동안 전문가 멘토링을 통해 아이디어를 구체화하고 이를 영상으로 제작했다. 중간 공유회와 이동원 SBS PD의 특별 강연도 진행됐다. 참가자들은 아이디어의 배경과 실현 가능성을 담은 ‘임팩트 피칭 영상’을 최종 결과물로 제출했다.

재단은 결과물을 공개하기 위해 지난 10일부터 12일까지 서울 성동구 스테이지 엑스 성수 차봇에서 팝업 전시 ‘더 퓨처 프리미어’를 열었다. 전시장에는 1316명이 방문했으며 참가 학생들은 직접 아이디어를 설명하는 도슨트로 참여했다.

온·오프라인 투표에는 총 6612명이 참여했다. 재단은 심사위원 평가와 투표 결과를 종합해 기후에너지환경부 장관상과 재단 이사장상 각 1개 팀, 우수상 3개 팀, 장려상 5개 팀 등 총 10개 팀을 선정했다.

올해 설립 15주년을 맞은 BMW 코리아 미래재단은 과학 창의교육과 환경교육 등 미래세대 대상 사회공헌 프로그램을 운영하고 있다. 누적 프로그램 참여 인원은 올해 40만명을 넘어섰다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]