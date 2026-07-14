[BS현장] ‘오싹한 연애’ 박은빈 “로맨스+오컬트+수사 즐길거리 천지…더위 날리는 청량한 작품”

옹성우, 박은빈, 양세종이 오싹한 연애 제작발표회에 참석하고 있다. tvN 제공

배우 박은빈, 양세종, 옹성우가 무더위를 날려줄 오컬트 로맨스로 안방극장을 찾는다. 동명의 원작 영화보다 풍성한 설정과 캐릭터로 시청자들의 입맛을 사로잡을 전망이다.

14일 서울 엘리에나 호텔 서울강남 컨벤션홀에서는 tvN 새 토일드라마 '오싹한 연애' 제작발표회가 열렸다. 현장에는 이민수 감독을 비롯해 박은빈, 양세종, 옹성우가 참석해 작품을 소개하고 촬영 비하인드를 전했다.

오싹한 연애는 귀신을 보는 재벌 상속녀 천여리와 귀신을 가장 무서워하는 열혈 검사 마강욱의 오컬트 로맨스를 그린다. 동명의 호러블 로맨틱코미디 영화를 드라마로 트랜스 미디어화한 작품이다. 원작의 통통 튀는 분위기는 유지하되 드라마만의 변주를 줘 색다른 재미를 선사한다.

이 감독은 원작을 선택한 이유에 대해 "대본을 써주신 작가님께서 로맨스를 할 때 귀신이 나오거나 오컬트적인 상황에 가면 인물의 관계성도 오싹하고, 더 재미있는 영향을 받을 수 있을 거라고 생각해서 가져온 것 같다"고 설명했다.

원작에 비해 인물과 스토리가 훨씬 풍성해졌다고 강조했다. 이 감독은 "원작에서 손예진 배우님이 굉장히 매력적이었는데, 그에 못지 않게 박은빈 배우가 드라마를 통해 예쁘고, 러블리하고, 카리스마있는 대표의 모습까지 다채롭게 보여줬다"며 "양세종 배우가 맡은 마강욱은 기존에 있던 허당미가 매력 포인트인데, 여기에 섹시한 검사의 모습이 가미됐다"며 기대를 높였다.

박은빈, 양세종이 오싹한 연애 제작발표회에 참석하고 있다. tvN 제공

박은빈이 맡은 천여리는 재벌 상속녀이자 레이나 호텔 대표다. 귀신을 본다는 것이 특징이다. 귀신을 볼 수 있을 뿐만 아니라 손이 닿는 사람까지도 귀신을 보게 할 수 있는 저주를 가진 만큼 사람들과 잘 어울리지 않지만, 검사 마강욱과 특별한 공조를 펼치면서 좌충우돌한 이야기를 펼친다.

무인도의 디바 이후 3년 만 로맨스 극으로 오싹한 연애를 선택한 이유에 대해 박은빈은 "이번 작품을 하면서 다시 한번 느꼈다. 제가 복합 장르를 좋아하더라. 로맨스가 큰 부분을 차지하지만 그 외를 구성하는 장르가 오컬트, 수사, 액션 등 여러가지가 섞여있다"며 "또 92, 95년생 또래 배우와 함께 호흡을 맞춘 건 처음이다. 감독님께서 '우리 드라마는 청량하다'고 하셨는데, 더위에 스트레스 없이 즐겁게 볼 수 있는 작품"이라고 말했다.

맡은 역할에 대해서는 "겉은 오해로 뒤덮여있지만 속은 여리고, 따뜻한 마음을 지녔다. 남을 위하는 마음에 자신을 희생하는 캐릭터"라고 매력을 짚었다.

기존 원작에 대한 부담은 없었을까. 어떤 강점이 있는지 묻자 박은빈은 "영화는 두 시간가량이지만 저희는 12부작이라 6배 이상의 설정이 녹아있다. 전체적인 틀로 봤을 때 이름 여리, 귀신을 볼 수 있다는 설정 말고는 완전히 새롭게 탈바꿈했다"며 "호텔 대표의 모습과 밤에 이중생활을 하는 인간적인 매력을 다양하게 맛볼 수 있을 것"이라고 차이점을 설명했다.

옹성우, 박은빈, 양세종이 오싹한 연애 제작발표회에 참석하고 있다. tvN 제공

양세종이 맡은 마강욱은 한 번 사건을 받으면 해결할 때까지 물고 늘어지는 강인한 집념의 검사다. 천여리를 만나면서 새롭게 사건들을 파헤쳐간다.

양세종은 "귀신을 무서워하지만 정의로은 열혈 검사"라며 "여리를 따라다녀서 댕댕미, 키링남 매력이 있다"고 기대를 높였다.

캐릭터 구축 과정에 대해선 "원작과는 다른 캐릭터 설정을 갖고 있지만 부담을 느낄 때마다 대본에 집중을 많이 하고, 현장에서 새로운 것들을 찾고 리허설을 많이 했다"고 설명했다. 이어 "귀신보고 놀라는 촬영이 재밌었다. 그런 부분들이 시청자분들께도 재밌게 다가갈 것"이라고 귀띔했다.

둘 사이에 옹성우는 긴장감을 유발하는 역할이다. 그가 연기한 강민환은 CL 호텔&리조트 그룹의 후계자이자 CL 레이먼드 호텔을 운영 중인 대표다. 젠틀해보이지만 속은 야망과 콤플렉스로 가득 찬 무서운 남자로, 옹성우는 이번 캐릭터를 통해 첫 빌런 역을 맡았다.

옹성우는 "새로운 모습을 보여주고 싶은 욕심이 계속 있었다. 평소 '올바르게 생겼다'는 말을 많이 듣는데, 그런 모습 이외에 다른 모습을 보여줄 수 있다면 좋겠다고 생각했다"며 "악역이란 작품에 긴장감을 심어주는 인물이고, 나의 영향력을 행사할 수 있다면 짜릿하겠다 싶어서 참여하게 됐다"며 새롭게 이미지 변신에 나선 이유를 밝혔다.

최근 드라마 '김부장'(SBS)이 최고의 시청률을 내면서 드라마 시장 경쟁이 치열하다. 이 감독은 오싹한 연애만의 감성을 찾는 시청자들을 겨냥하겠다는 목표다.

감독은 "시청자들이 좋아할만한 작품들이 요즘 많이 나오더라. 오싹하면서도 시원하고 통통 튀는 로코물은 없더라. 이런 장르를 기다려왔던 시청자분들께 색다른 작품이 되지 않을까 싶다"며 기대를 당부했다.

오싹한 연애는 오는 18일 첫 방송된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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