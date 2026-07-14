김윤지, 말리부 해변서 화보 찍었네…비키니 자태로 뽐낸 건강미 [스타★샷]

사진 = 윤지 SNS 계정

가수 겸 배우 김윤지(NS윤지)가 여름 휴가를 만끽하며 건강미 넘치는 근황을 공개했다.

김윤지는 14일 자신의 SNS에 별다른 설명 없이 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 윤지 SNS 계정

사진 = 윤지 SNS 계정

사진 = 윤지 SNS 계정

사진 = 윤지 SNS 계정

공개된 사진에는 미국 말리부 해변에서 여유로운 시간을 보내는 김윤지의 모습이 담겼다. 블랙 브라톱에 화사한 옐로 컬러 팬츠를 매치한 그는 패턴 스카프와 선글라스로 포인트를 더해 감각적인 바캉스 패션을 선보였다.

특히 잘록한 허리 라인과 선명한 복근, 군살 없는 몸매가 눈길을 끌었다. 해변과 빈티지 캠핑카를 배경으로 자연스러운 포즈를 취한 김윤지는 자유로운 분위기와 건강미 넘치는 매력을 발산하며 화보 같은 순간을 완성했다.

한편 김윤지는 2021년 개그맨 이상해와 국악인 김영임 부부의 아들인 사업가 최우성과 결혼했으며, 2024년 7월 첫 딸을 출산했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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