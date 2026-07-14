면사랑, 프리미엄 ‘냉동면밀키트’ 신제품 3종 출시

사진=면사랑

면식문화 전문기업 ㈜면사랑이 여름 간편식 소비 트렌드에 맞춰 신제품 냉동면밀키트 3종을 전국 롯데마트 매장에 출시했다고 14일 밝혔다.

업체에 따르면 이번 신제품 라인업은 ▲오장동식 간재미회냉면 ▲냉우동 ▲냉메밀소바 등 총 3종으로 구성됐다. 면과 육수, 고명을 결합한 원팩 밀키트 형태로 조리 편의성을 높여 가정에서도 전문점 수준의 맛을 경험할 수 있도록 했다.

이 중 ‘오장동식 간재미회냉면’은 오장동 냉면골목 시장 조사를 토대로 명태회와 코다리 대신 고급 간재미 원료를 사용해 특유의 꼬들한 식감을 완성한 프리미엄 냉동면밀키트다. 7가지 국내산 과일과 채소로 발효한 동치미 육수에 태양초 고추장 양념소스를 가미해 매콤달콤한 맛을 살렸다.

아울러 ‘냉우동’과 ‘냉메밀소바’는 1인 가구가 늘어나는 추세를 반영하여 기존 2인용 구성을 1인용 규격으로 리뉴얼 개편했다. 고품질 가쓰오부시 육수와 프리미엄 양조간장을 베이스로 깊은 맛을 냈고 설탕 대신 대체당을 배합해 당류 부담을 낮춘 점이 특징이다.

조리 방식은 면을 데친 후 별도의 물 희석이 필요 없는 스트레이트 타입 육수를 붓고 동봉된 고명을 얹는 구조다. 해당 제품들로 집에서 냉우동과 냉메밀소바 고유의 부드럽고 쫄깃한 면 식감 및 풍미를 직접 체감할 수 있다.

면사랑 관계자는 “이번 신제품은 간편식 수요 확대와 1인 가구 증가 등 변화하는 소비 트렌드를 반영해 선보였다”며 “면·소스·고명을 한 곳에서 생산하는 단일 공장 생산 시스템을 바탕으로 가장 조화로운 맛의 조합을 구현해 소비자들에게 완성도 높은 면요리를 제공하겠다”고 말했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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