플랫폼에이, ‘Pale Blue Dot, 2247’전 개최…인천공항서 만나는 2247년의 지구

인천공항 제2여객터미널 3층 면세구역 서편 노드광장에서 전시 중인 양정욱 작가의 키네틱 조각 작품 ‘그럴 때마다 조금씩 더 가까워진다’. 사진=플랫폼에이

‘우주 이주의 시대와 예술’을 주제로 한 공공미술 전시 ‘Pale Blue Dot, 2247(창백한 푸른 점, 2247)’이 7월 14일부터 11월 14일까지 인천국제공항 제2여객터미널을 무대로 관람객과 만난다고 14일 밝혔다.

이번 전시는 인천공항 공공미술 전시의 하나로 (재)예술경영지원센터와 인천국제공항공사가 공동 주최하고 아트 큐레이팅 및 컨설팅 그룹 플랫폼에이(Platform A)가 기획했다. 양정욱, 염인화, 한윤정, 신효흔 등 4명의 작가가 참여해 영상과 인공지능(AI) 기반 미디어아트, 설치, 키네틱 조각 등 총 7점의 작품을 선보인다.

또한 전시는 1990년 보이저 1호가 60억km 밖에서 촬영해 ‘창백한 푸른 점’이라 이름 붙은 지구 사진에서 출발해 현재로부터 221년 뒤인 2247년, 인류가 지구를 떠나 우주로 이주한 상황을 가정하고 변화하는 지구 환경과 인간 본연의 가치에 대한 질문을 던진다.

관람 동선은 제2여객터미널 3층 출국장의 77m 대형 LED 스크린에서 시작해 면세구역의 세로형 미디어, 232번 게이트 앞 전시 공간, 서편 노드광장으로 이어진다. 여행객이 공항을 이동하는 과정에 맞춰 떠남을 준비하고 떠나기 전 지구를 다시 바라보며 새로운 세계에 무엇을 가져갈지 생각하고 마지막에는 낯선 곳에서 다시 함께 살아가는 관계와 공동체의 문제를 마주하도록 구성했다.

전시의 서사는 ‘떠남을 준비하는’ 출국장에서 시작한다. 3층 출국장 대형 전광판에서는 염인화 작가의 ‘솔라소닉 밴드: 환승’이 인공지능(AI) 기술로 구현한 가상의 밴드가 변화하는 환경을 이동하는 모습을 보여준다. 한윤정 작가의 ‘도착한 그곳엔’은 인간과 생명체가 우주로 이동하는 과정에서 형성될 새로운 생태계를 상상한다.

이어지는 ‘지구를 다시 바라보는’ 면세구역에서는 한윤정 작가의 ‘보이지 않는 바다’가 플라스틱으로 뒤덮인 가상의 미래 바다를 보여주며 신효흔 작가의 ‘확장된 꿈’은 지구를 떠나기 직전 마지막 하루의 시간 감각을 표현한다.

232번 게이트 앞에서는 ‘무엇을 가지고 떠날 것인가’라는 질문이 이어진다. 염인화 작가의 ‘테이크어웨이: 사랑, 평화, 환대’는 공기주입식 조형물과 렌티큘러 조형물, 미디어 영상을 결합해 새로운 세계로 가져갈 인간의 가치에 대해 묻는다. 전시의 마지막 공간인 서편 노드광장에서는 양정욱 작가의 키네틱 조각 ‘그럴 때마다 조금씩 더 가까워진다’가 하나의 천체처럼 보이는 거대한 구조물을 통해 ‘다시 함께 살아가는’ 관계와 공동체를 이야기한다.

전시 기간에는 총 3회의 도슨트 투어도 진행된다. 세부 내용과 신청 방법은 ‘Pale Blue Dot, 2247’ 공식 인스타그램을 통해 안내될 예정이다.

김창규 인천국제공항공사 운영본부장은 “국내 유망 작가들의 개성 있는 시선으로 완성된 이번 전시가 인천공항을 이용하시는 여객분들께 색다른 문화예술 경험을 제공할 것으로 기대한다”며 “앞으로도 인천공항만의 차별화된 문화예술 콘텐츠를 지속 확대해 품격 있는 공항 서비스를 제공할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

전시 총괄감독 이지영 플랫폼에이 대표는 “세계로 향하는 관문인 인천공항을 미래의 우주 환승 터미널로 꾸며 바쁜 여행객들에게 특별한 휴식을 선물하고자 기획했다"며 “많은 분들이 미래로의 멋진 여정을 상상하는 동시에 지구의 소중함과 이웃의 따뜻함을 느끼며 기분 좋은 비행길에 오르시길 바란다”고 전했다.

한편 플랫폼에이는 서울을 기반으로 전시 기획과 공간·브랜드 큐레이션, 미술시장 리서치 및 교육 등을 수행하는 아트 비즈니스 전략 컨설팅 기업이다. 현재까지 180건 이상의 프로젝트를 진행하고 195개 이상의 기업 및 기관과 협업했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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