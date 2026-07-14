“14년간 매년 기록” 김한석, ‘첫사랑’ 아내·딸과 맞춘 가족티…반려견까지 단란한 일상

김한석이 가족 사진을 공개했다. 출처=김한석 SNS

개그맨 김한석이 변함없는 가족애를 과시하며 14년간 이어온 특별한 기록을 공개했다.

지난 13일 김한석은 자신의 소셜미디어를 통해 “14년 동안 매년 찍는 가족사진”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 김한석이 아내, 딸과 함께 시밀러룩의 가족 티셔츠를 맞춰 입고 환한 미소를 지으며 화목한 분위기를 자아내고 있다. 특히 이들 가족은 반려견까지 동반해 다정하게 카메라를 응시하는 등 단란한 일상을 선보여 눈길을 끌었다.

해당 게시물을 접한 동료 개그맨 박준형은 “와 진짜 따님 예쁘고 형수님 예쁘심”이라는 댓글을 남기며 훈훈함을 더했다.

한편 김한석은 2008년 요리연구가 박선영 씨와 재혼했다. 중학교 동창이자 서로의 첫사랑이었던 두 사람은 과거 KBS 1TV ‘TV는 사랑을 싣고’를 통해 극적으로 재회한 뒤 부부의 연을 맺어 화제를 모은 바 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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