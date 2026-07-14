“연예인 가오 버렸다” 이하늘, 수억 대 생활고 고백→정재용과 ‘곱창집’ 재기

이하늘이 생활고를 겪었던 시기에 대해 고백하고 있다. 출처=유튜브 채널 ‘이하늘의 별의별 말’ 영상 캡처

그룹 DJ DOC의 이하늘이 이혼과 동생의 사망, 코로나19 확산이 겹치며 겪었던 극심한 생활고를 뒤늦게 고백했다.

지난 13일 이하늘은 자신의 유튜브 채널에 ‘연예 활동 중 힘들었던 시기(이혼 후 코로나까지)’라는 제목의 영상을 게재하고 가슴 아픈 근황을 전했다.

공개된 영상에서 이하늘은 “동생(故 이현배)이 세상을 떠나면서 멤버 김창열과의 갈등이 불거졌고, 이로 인해 DJ DOC 행사가 전면 중단되며 주 수입원이 끊겼다”고 운을 뗐다.

이어 “설상가상으로 코로나19 사태까지 겹치면서 간간이 들어오던 행사마저 모두 취소됐다”며 “그 와중에도 매달 고정적으로 지출되는 비용만 1500만원에서 2000만원에 달해, 약 3년 동안 보유하고 있던 자산을 처분해가며 수억원의 생돈을 메워야 했다”고 털어놓았다.

모진 시련은 그에게 심경의 변화를 가져다주기도 했다. 이하늘은 “소위 말하는 ‘연예인으로서의 체면(가오)’을 내려놓은 지 오래”라며 “타인의 시선을 의식하기보다 내 인생을 직관적으로 바라보게 되었고, 무엇이 중요하고 불필요한지 스스로 정리할 수 있는 계기가 됐다”고 밝혔다.

정신적·경제적 고통 속에서 그를 다시 일으켜 세운 건 또 다른 멤버 정재용이었다. 이하늘은 “재용이와 다시 연락이 닿아 ‘열심히 잘 살아보자’며 뜻을 모았고, 현재 이것저것 시도하고 있다”고 덧붙였다. 실제로 두 사람은 최근 공동으로 곱창집을 창업해 운영하며 재기를 도모하고 있다.

한편 이하늘은 2021년 친동생이자 그룹 45RPM 멤버였던 이현배가 갑작스럽게 세상을 떠나자 공동 사업 과정에서 갈등이 있었던 김창열을 사망 원인 제공자로 지목하며 공개 저격한 바 있다.

이후 두 사람은 지난해 4월 SNS를 통해 극적으로 화해하는 모습을 보여 대중의 주목을 받았으나, 같은 해 12월 이하늘과 정재용이 김창열을 제외한 채 연말 공연을 개최하면서 다시 한 번 불화설이 제기되기도 했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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