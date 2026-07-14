日 오리콘 “라이즈, 통산 두 번째 1위”

그룹 라이즈가 오리콘 차트를 휩쓸며 인기 행진을 이어가고 있다.

오리콘은 14일 홈페이지를 통해 ‘라이즈, 통산 2번째 앨범 1위’라는 제목의 글을 게재했다. 지난달 15일 발매된 두 번째 미니앨범 ‘II’(투)로 일본 오리콘 위클리 앨범 랭킹 1위 및 빌보드 재팬 톱 앨범 세일즈 차트 주간 1위(이상 7월 6~12일 집계)를 차지하며 뜨거운 현지 인기를 입증했다. 2024년 발표한 첫 번째 미니앨범 ‘라이징(RIIZING)’ 이후 오리콘 위클리 앨범 랭킹에서 또 다시 1위에 올랐다는 소식이다.

앞서 라이즈는 이번 앨범으로 발매된 지 나흘 만에 4번째 밀리언셀러 기록을 세웠으며, 기세를 몰아 6월 써클 월간 차트 앨범 1위, 써클 주간 차트 2관왕, 한터 주간 차트 1위, 멜론 글로벌 K-차트 일간 1위 및 HOT100 1위, 음악 방송 3관왕 등 많은 사랑을 받았다.

또한 아이튠즈 톱 앨범 차트 전 세계 6개 지역 1위, 중국 텐센트뮤직 산하 5개 음원 플랫폼 통합 K팝 차트 1위, 중국 QQ뮤직 ‘플래티넘’ 인증 및 디지털 앨범 판매 차트 주간 1위, 일본 AWA 실시간 급상승 차트 1위 및 레코초쿠 위클리 앨범 랭킹 1위에 안착한 바 있다.

라이즈는 두 번째 미니앨범 ‘II(투)’의 타이틀곡 ‘두 유어 댄스(Do your dance)’로 가요계에 댄스 도파민을 퍼트렸다. 이 곡은 힙합 비트와 일렉트로닉 팝 사운드가 결합된 업템포 댄스 곡으로, 곡 전체의 분위기를 압도하는 강렬한 디스토션 808 베이스와 무심한 듯 쿨하게 반복되는 후렴구의 대비가 가사 속 라이즈의 자유분방한 에너지와 자신감을 선명하게 그려냈다.

한편, 라이즈는 ‘라이즈 재팬 팬미팅 2026 RPG - 라이즈 플레잉 게임 -(RIIZE JAPAN FANMEETING 2026 RPG - RIIZE PLAYING GAME -)’에 돌입했다. 지난 10일 후쿠오카 공연을 성황리에 마쳤으며, 오는 15~16일 도쿄, 23~24일 효고까지 총 6회에 걸쳐 공연을 이어간다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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