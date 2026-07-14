‘JYP 뉴페이스’ 아워벌스데이, 정체가 뭐야?

JYP엔터테인먼트의 새로운 프로젝트 OURBIRTHDAY(아워벌스데이)의 캐릭터가 베일을 벗었다.

아워벌스데이는 지난 11일부터 공식 SNS 채널을 통해 3편의 캐릭터 무빙 포스터를 순차적으로 공개하고 있다.

가장 먼저 공개된 체리샤는 체리 케이크를 모티브로 싱그럽고 발랄한 분위기를 자아냈다. 이어 그루블루는 말차 케이크, 아이얏은 블루베리 케이크를 연상시키는 비주얼로 저마다의 개성을 드러냈다. 또 각 캐릭터에는 서로 다른 스위트와 에너지 지수가 담겼고, 와일드, 쿨, 럭키 등의 키워드까지 더해져 궁금증을 높였다.

앞서 아워벌스데이는 다양한 오브제가 담긴 온라인 포스터를 선보이며 화제를 모았다. 그룹명으로 추정되는 아워벌스데이와 ‘에브리 데이 이즈 벌스데이(EVERY DAY IS BIRTHDAY)’라는 문구로 차별화된 콘셉트를 암시했다.

이달 초 로고 모션을 공개하며 출범을 알렸다. 박진영을 필두로 2PM, 데이식스, 트와이스, 스트레이 키즈, ITZY, 엔믹스 등 다채로운 아티스트 라인업을 구축하고 있는 JYP엔터테인먼트가 아워벌스데이로 보여줄 장르적 확장에 궁금증이 더해진다.

프로젝트에 관한 구체적인 정보는 밝혀지지 않았다. 온라인 포스터, 로고 모션에 이어 캐릭터 무빙 포스터까지 공개되면서 온라인상에서 K-팝 팬들의 추측이 이어지고 있다. 향후 공식 SNS 채널을 통해 다채로운 프로모션을 이어갈 예정이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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