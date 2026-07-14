JYP·트와이스·스키즈…'그래미' 투표 한다

‘리빙 레전드’ 박진영을 비롯해 트와이스, 스트레이 키즈 등의 JYP엔터테인먼트 대표 얼굴들이 ‘그래미 어워즈’ 투표 자격을 얻었다.

JYP엔터테인먼트는 14일 “JYP 아티스트 및 주요 경영진 총 20인이 그래미 어워즈를 주관하는 레코딩 아카데미 회원으로 선정됐다”고 밝혔다.

박진영(J.Y. Park)을 비롯해 트와이스와 스트레이 키즈까지 총 18명의 아티스트는 레코딩 아카데미 투표 회원으로 선정됐다. 투표 회원은 아티스트, 송라이터, 프로듀서, 엔지니어 등 레코딩 산업에서 활동하는 음악 창작자를 대상으로 하는 회원 자격으로, 그래미 어워즈 후보 및 수상자 선정 투표 과정에 참여할 수 있는 권한을 갖는다.

JYP 정욱 대표이사(CEO)와 신현국 최고 전략 책임자(CSO) 겸 JYP 아메리카 대표이사는 레코딩 아카데미 프로페셔널 회원으로 선정됐다. 프로페셔널 회원은 음악 창작자를 직접 지원하는 음악 비즈니스 전문가를 대상으로 하며 레코딩 아카데미의 음악 산업 커뮤니티와 각종 프로그램, 네트워크 및 그래미 어워즈 출품 절차 등에 참여할 수 있다.

1957년 설립된 레코딩 아카데미는 미국을 대표하는 음악 단체로 아티스트, 작사가, 프로듀서, 엔지니어 등 음악계 종사자의 목소리를 대변하고 있다. 1959년부터 세계 최고 권위의 음악 시상식인 그래미 어워즈를 주관하고 있으며, 매년 전 세계 음악 전문가들을 대상으로 회원 초청을 진행해 음악 커뮤니티의 다양성과 전문성을 강화해 나가고 있다.

앞서 JYP 창의성 총괄 책임자(CCO)인 박진영과 정욱, 신현국 3인은 미국 빌보드에서 전 세계 음악 산업에 영향력을 미치고 있는 인물을 각 부문별로 엄선하는 '2026 빌보드 파워 100(Billboard Power 100 2026)'의 멀티섹터 부문에 이름을 올린 바 있다. 3월에는 미국을 제외한 글로벌 지역에서 세계 음악 시장을 선도하는 리더를 선정하는 '2026 빌보드 글로벌 파워 플레이어스'에 꼽혔다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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