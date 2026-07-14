‘그대에게 드림’ 황인엽, ‘첫 로코’ 설렘 합격

배우 황인엽이 로코 남주로 안방극장에 돌아왔다.

지난 13일 첫 방송된 ENA 월화드라마 ‘그대에게 드림’은 꿈을 이루고 돌아온 천재 영화감독 우수빈과 꿈을 잊은 채 사는 생계형 리포터 주이재의 재회 후일담을 그린 로맨틱 코미디. 극 중 황인엽은 꿈을 이루고 돌아온 천재 영화감독 우수빈 역을 맡았다.

등장부터 훤칠한 비주얼과 여유로운 태도, 능청스러운 매력까지 장착한 황인엽은 성공한 영화감독의 화려한 면모부터 오랜 첫사랑을 향한 변함없는 순애보까지 다채롭게 그려내며 첫 방송부터 강렬한 인상을 남겼다.

우수빈은 영화제 수상 무대에 올라 자신에게 꿈을 심어준 첫사랑 주이재(이혜리)에게 모든 영광을 돌렸다.

이어 카메라를 똑바로 바라보며 약속을 지켰다는 메시지와 함께 한국행을 선언, 오래전 멈춰버린 두 사람의 시간이 다시 흐르기 시작했음을 알렸다. 황인엽은 전 세계의 주목을 받는 천재 감독다운 여유로운 눈빛과 자신감 넘치는 태도로 우수빈의 존재감을 단숨에 각인시켰다.

주이재와 15년 만에 재회한 뒤에는 황인엽의 로맨틱 코미디 연기가 본격적으로 빛을 발했다. 자신을 피해 책상 아래 숨은 주이재에게 천연덕스럽게 인사를 건네는가 하면, 냉랭한 반응에도 “보고 싶었다”며 거침없이 마음을 드러냈다.

특히 주이재의 날 선 말마저 설렘으로 받아치는 능청스러운 면모는 두 사람의 로맨스에 기대를 더했다. 황인엽은 여유로운 미소와 장난기 어린 눈빛, 설렘을 담은 대사 처리로 우수빈의 직진 매력을 자연스럽게 살려내며 로맨틱 코미디에 최적화된 면모를 보여줬다.

그런가 하면 첫사랑을 향한 우수빈의 깊은 감정도 섬세하게 표현했다. 과거 꿈이 없던 우수빈이 영화감독을 꿈꾸는 주이재의 반짝이는 모습을 동경하고 사랑하게 되는 과정부터, 현재 자신을 “후회”라고 말하는 그녀 앞에서 마음이 무너지는 순간까지 감정의 온도 차를 촘촘하게 그려낸 것. 특히 빗속에 홀로 남겨진 엔딩에서는 복잡한 후회와 미안함을 눈빛에 담아내 두 사람 사이에 감춰진 사연을 궁금하게 만들었다.

이처럼 황인엽은 첫 방송부터 능청스러운 설렘과 애틋한 순애보를 유연하게 오가며 우수빈 캐릭터를 입체적으로 완성했다. 첫 로맨틱 코미디 주연으로 새로운 인생 캐릭터의 탄생을 예고한 황인엽이 앞으로 펼쳐낼 활약에 기대가 모아진다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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