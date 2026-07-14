누에라, 강렬함 대신 러블리…신보 콘셉트 포토·필름 공개

그룹 누에라(NouerA)가 강렬함 대신 사랑스러움을 입었다.

누에라는 지난 13일 공식 SNS에 네 번째 미니앨범 '.exe'('이엑스이')의 첫 번째 콘셉트 포토와 필름을 공개했다.

콘셉트 포토에는 핑크 컬러를 중심으로 한 로맨틱한 무드와 키치한 스타일링이 어우러졌다. 각자의 개성을 살린 착장과 포즈로 같은 콘셉트 안에서도 서로 다른 매력을 완성했다. 린은 'HUG HERE' 문구와 함께 '나 안아' 밈을 연상시키는 포즈로 눈길을 끌었다.

콘셉트 필름에는 멤버들이 직접 하트를 그리거나 사랑을 연상시키는 다양한 오브제가 등장했다. 몽환적인 사운드와 디지털 감성이 녹아든 영상미가 로맨틱한 무드를 배가했다.

이번 콘셉트는 지난 3월 발매한 세 번째 미니앨범 'POP IT LIKE'('팝 잇 라이크')에서 보여준 힙하고 강렬한 이미지와는 또 다른 모습이다. 약 4개월 만의 초고속 컴백에도 과감한 콘셉트 변화를 택했다. 이번 '.exe'를 통해 누에라가 보여줄 폭넓은 음악적 스펙트럼에도 이목이 집중된다.

누에라는 오는 27일 네 번째 미니앨범 '.exe'를 발매하고 본격적인 컴백 활동에 돌입한다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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