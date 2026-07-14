“선착순 8000원 할인”… 요아정, 삼복더위 겨냥 '복날의 정석' 프로모션

요아정이 여름철 무더위를 맞아 초복과 중복, 말복 당일 인기 메뉴를 할인 판매하는 특별 프로모션을 진행한다.

요아정은 ‘더위 극복 프로젝트: 복날의 정석’을 초복인 7월 15일과 중복 7월 25일, 말복 8월 14일 등 총 3차례 진행한다고 밝혔다.

이번 프로모션에서는 최근 출시한 빙수 신메뉴 2종을 포함해 여름철 인기 조합으로 구성한 ‘복날의 정석’ 메뉴 4종을 복날 당일 각각 8000원 할인된 가격에 판매한다.

대상 메뉴는 ▲복날의 정석: 수박 몽땅 ▲복날의 정석: 와르르 수박 빙수 ▲복날의 정석: 두바이 초코 몽땅 ▲복날의 정석: 두바이 딥초코 빙수 등이다.

생수박을 활용한 메뉴와 두바이초코 조합을 요거트 아이스크림과 빙수 형태로 구성해 소비자 선택 폭을 넓혔다.

행사는 높은 할인율을 고려해 매장별 총 300개 한정으로 운영한다. 행사일마다 매장별 100개를 선착순 판매하며, 준비 수량이 소진되면 조기 종료될 수 있다.

요아정 관계자는 “고객 성원에 보답하기 위해 복날 당일에만 혜택을 제공하는 여름 시즌 행사를 마련했다”며 “요아정의 인기 메뉴와 함께 시원한 여름을 보내길 바란다”고 말했다.

프로모션 참여 매장과 세부 내용은 요아정 공식 인스타그램에서 확인할 수 있다. 매장별 판매 메뉴가 다를 수 있어 방문 전 판매 여부를 확인해야 한다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]