‘어센드투제로’ 글로벌 출격…서포터 팩 DLC 함께 출시

신작 액션 로그라이크 '어센드투제로(Ascend to Zero)'를 선보이며 이용자 공략에 나섰다.

14일 크래프톤은 크리에이티브 스튜디오 플라이웨이게임즈가 개발 및 서비스하는 신작 액션 로그라이크 어센드투제로를 전날 글로벌 정식 출시했다고 밝혔다.

어센드투제로는 엑스박스 시리즈 X|S, 엑스박스 온 PC(Xbox on PC), 엑스박스 클라우드 게이밍, ROG 엑스박스 엘라이(ROG Xbox Ally), 스팀(Steam) 등 다양한 플랫폼에서 즐길 수 있다. 게임 패스 이용자는 별도 구매 없이 출시와 동시에 게임을 플레이할 수 있다.

이 작품은 시간을 멈추는 능력을 활용해 전투를 펼치는 액션 로그라이크 장르다. 이용자는 시간 정지 능력을 전략적으로 사용해 몰려오는 적을 상대하고, 반복 플레이를 통해 다양한 능력과 전투 스타일을 조합하며 로그라이크 특유의 성장 재미를 경험할 수 있다.

정식 출시와 함께 아바타 6종의 골든 스킨이 포함된 서포터 팩 DLC와 게임 수록곡을 감상할 수 있는 공식 사운드트랙도 함께 선보였다. 기본 게임과 모든 DLC를 할인된 가격에 제공하는 디럭스 에디션도 출시했다.

출시 기념 이벤트도 마련했다. 플라이웨이게임즈는 오는 26일까지 트위치(Twitch)와 치지직(CHZZK)에서 드롭스(Drops) 이벤트를 진행한다. 이벤트 기간 동안 어센드투제로 방송을 시청하면 누적 시청 시간에 따라 다양한 인게임 보상을 받을 수 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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