골든블루, 홈술족 공략…‘쿼츠 전용 글라스 패키지’ 한정 출시

골든블루가 집에서 하이볼을 즐기는 소비자를 겨냥해 전용 글라스와 레시피 북을 묶은 한정 패키지를 선보인다.

골든블루는 3세대 위스키 ‘골든블루 쿼츠(GoldenBlue Quartz)’의 전용 글라스 패키지를 한정 출시했다고 14일 밝혔다.

이번 패키지는 2030세대를 중심으로 확산한 홈술과 믹솔로지 흐름을 반영해 기획됐다. 소비자가 집에서도 손쉽게 하이볼을 만들 수 있도록 실용성과 디자인을 함께 고려했다.

패키지는 골든블루 쿼츠 700㎖ 1병과 하이볼 전용 글라스 1개, ‘쿼츠 하이볼 레시피 북’으로 구성됐다.

전용 글라스는 넉넉한 용량과 손잡이 디자인을 적용해 하이볼을 만들고 마시기 편하도록 했다. 패키지에는 골든블루 쿼츠를 상징하는 투명하고 청량한 블루 색상을 적용해 시각적 완성도와 선물용 가치를 높였다.

함께 제공되는 레시피 북에는 일상에서 쉽게 구할 수 있는 재료를 활용한 다양한 하이볼 제조법이 담겼다. 소비자가 기분과 취향에 따라 자신만의 하이볼을 만들 수 있도록 구성했다.

박소영 골든블루 대표이사는 “하이볼을 즐기는 홈술족을 위해 실용성과 감성을 모두 고려한 전용 글라스 패키지를 선보였다”며 “앞으로도 세분화된 소비자 취향에 맞춰 일상에서 위스키를 편안하고 감각적으로 즐길 수 있는 문화를 제안하겠다”고 말했다.

골든블루 쿼츠 전용 글라스 패키지는 전국 주요 대형마트와 편의점 등 가정용 판매 채널에서 한정 수량으로 판매된다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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