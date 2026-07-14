매일유업, 대학생 AI 영상 공모전 개최…Z세대 아이디어 발굴

매일유업이 대학생의 창의적인 아이디어와 생성형 인공지능(AI) 기술을 브랜드 마케팅에 접목한다.

매일유업은 ‘제2회 대학생 AI 영상 공모전’을 개최한다고 14일 밝혔다. 이번 공모전은 Z세대의 시각으로 매일유업 브랜드와 제품의 가치를 재해석하고 소비자와의 소통을 강화하기 위해 마련됐다.

매일유업은 지난해 열린 첫 공모전에 전국 88개 대학에서 231편의 작품이 접수되는 등 높은 관심을 얻었다고 설명했다.

올해 공모전 주제는 ‘매일유업 제품을 활용한 AI 숏폼 영상 제작’이다. 참가자는 매일유업이 제시한 뉴트리션·글로벌·브랜드 등 3개 부문 가운데 하나를 선택해 생성형 AI를 활용한 30초 이내 영상을 제작하면 된다.

출품 대상 제품은 앱솔루트와 셀렉스 프로핏, 밀세라, 셀렉스 프로틴, 매일두유, 어메이징오트, 피크닉, 바리스타룰스 등이다. 심사는 창의성과 주제 적합성, AI 활용 기술력, 완성도, 대중성 및 확산 가능성 등 5개 항목을 기준으로 진행한다.

전국 대학과 대학원 재학생 및 휴학생, 졸업 예정자라면 누구나 참여할 수 있다. 접수는 오는 8월 17일까지 진행하며 최종 당선작은 8월 31일 발표한다.

총상금은 1200만원이다. 1등 1명에게 300만원, 2등 2명에게 각각 200만원, 3등 5명에게 각각 100만원을 수여한다. 수상자에게는 ‘매일유업 콘텐츠 크루 2기’로 활동할 기회도 제공한다. 약 3개월간 활동을 마치면 공식 인증서와 활동비 등을 지급한다.

공모전 세부 내용과 응모 방법은 매일유업 공식 인스타그램과 AI 공모전 안내 사이트에서 확인할 수 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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