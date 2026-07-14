“폭염에 물·이온음료 챙기세요”… 롯데칠성음료, 건설현장 안전 캠페인

롯데칠성음료가 금호건설과 함께 건설현장 근로자의 여름철 온열질환 예방에 나섰다.

롯데칠성음료는 최근 경기도 오산시 벌음동 ‘금호건설 오산세교 아테라 아파트’ 건설현장에서 온열질환 예방 캠페인을 진행했다고 14일 밝혔다.

이번 행사에는 롯데칠성음료와 고용노동부 평택지청, 안전보건공단 경기남부지사, 금호건설 관계자들이 참석했다. 참석자들은 건설현장 근로자의 폭염 대응 역량을 높이고 온열질환 예방 문화를 확산하기 위해 협력하기로 했다.

롯데칠성음료는 현장에 별도 부스를 마련하고 오전 11시부터 약 1시간 동안 건설근로자 약 200명을 대상으로 예방 물품을 지원하고 체험 프로그램을 운영했다.

근로자들에게는 쿨타월과 아이스 쿨팩, 쿨링 패치 등을 제공했다. 게토레이와 아이시스 생수, 이온분말도 함께 지원해 작업 중 체온 관리와 수분 보충을 도왔다.

폭염 대비 안전 수칙을 익힐 수 있는 플링코 게임도 진행했다. 공을 떨어뜨려 이동 경로에 따라 결과가 정해지는 방식의 게임을 활용해 근로자들이 폭염 상황별 행동 수칙을 쉽게 이해하도록 구성했다.

금호건설은 현장 내 그늘 쉼터를 운영하고 롯데칠성음료의 음료 제품을 비치해 근로자들이 작업 중에도 수분을 보충할 수 있도록 지원할 계획이다. 혹서기 현장 안전 관리도 지속해서 강화한다.

롯데칠성음료 관계자는 “건설현장에서는 폭염에 따른 온열질환 예방이 무엇보다 중요하다”며 “다양한 건설사와 협력해 안전한 작업환경을 조성하고 온열질환 예방 문화를 확산하는 활동을 이어가겠다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]