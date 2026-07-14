원팩트, 23일 신보 '튠드 인' 컴백…유럽 투어 열기 잇는다

그룹 ONE PACT(원팩트)가 오는 23일 컴백한다.

소속사 아르마다이엔티는 지난 13일 오후 공식 SNS 채널을 통해 원팩트의 새 디지털 싱글 'TUNED IN(튠드 인)' 프로모션 스케줄러 이미지를 공개했다.

공개된 스케줄러 이미지에는 스티커처럼 곳곳에 배치된 위트 있는 문구 'Whts yo name'과 'U so hot'이 이번 싱글에 수록된 두 곡의 제목으로 알려져 눈길을 끌었다. 감각적인 곡명 스포일러는 이번 신보가 담고 있는 트렌디하면서도 에너제틱한 분위기를 예고했다.

원팩트는 14일 리더 종우를 시작으로 18일까지 각 멤버들이 개인 콘셉트 포토를 순차적으로 선보인다. 19일에는 완전체 비주얼을 담은 단체 콘셉트 포토를 공개하고, 발매 직전인 20일에는 뮤직비디오 티저를 공개한다.

오는 23일 발매하는 신보 'TUNED IN'은 원팩트가 지난 2월 발매한 첫 번째 EP '1'ONLY(원앤온리)' 이후 5개월 만에 선보이는 결과물이다. 전작 '1'ONLY'를 통해 올라운더 아티스트로서의 음악적 진정성을 입증했던 만큼, 이번 싱글을 통해서도 한층 더 확장된 이들의 스펙트럼과 뚜렷해진 팀 컬러를 만나볼 수 있을 전망이다.

원팩트는 지난 5월 런던, 암스테르담, 파리, 베를린 등 총 8개 도시를 순회하는 유럽 투어 '2026 ONE PACT WORLD TOUR in Europe [OUTSHINE]'을 마무리하며 탄탄한 글로벌 팬덤을 증명한 바 있다. 투어 직후 이어지는 발 빠른 컴백 행보에 국내외 K-팝 팬들의 관심이 집중된다.



지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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