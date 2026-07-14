박보검이 담아낸 ‘한국의 소리’…2026 한국관광 홍보영상 공개

문화체육관광부와 한국관광공사가 배우 박보검과 함께 제작한 2026년 한국관광 해외홍보 영상을 오는 15일 공개한다.

한국관광공사는 2026년 한국관광 글로벌 캠페인 ‘비긴 투 히어 코리아(Begin to Hear Korea)’의 첫 영상에 2년 연속 한국관광 명예홍보대사로 활동중인 박보검이 출연한다고 14일 밝혔다.

이번 영상은 한국을 한 편의 영화처럼 담아내는 동시에 ‘보는 한국’에서 ‘듣는 한국’으로 관광 경험을 확장하는 데 초점을 맞췄다. 박보검은 영상에서 음악감독으로 변신해 덴마크 뮤지션 키(Ki)와 함께 한국을 여행하며 다양한 소리를 채집하고, 이를 하나의 음악으로 완성해 나간다.

영상에는 지하철 안내 방송과 전통시장의 활기, 한옥 처마 끝 풍경 소리 등 한국의 일상에서 들을 수 있는 소리가 담겼다. 한국관광공사는 현지인의 평범한 일상을 경험하려는 ‘데일리케이션(Dailycation)’ 여행 흐름을 반영해 청각적 몰입감을 높였다고 설명했다.

본편은 오는 15일 한국관광공사 유튜브 채널 ‘비짓코리아(VISITKOREA)’에서 공개된다. 앞서 지난 10일에는 영상 속 주요 캐릭터를 소개하는 티저 영상이 공개됐다.

한국관광공사는 향후 온라인동영상서비스(OTT)와 스마트TV 채널, 항공기 기내 엔터테인먼트 등을 통해 영상을 순차적으로 송출할 계획이다.

오는 10월에는 영상 속 경험을 실제 여행으로 연결하는 ‘코리아 사운드 저니(Korea Sound Journey)’ 행사도 운영한다. 외국인 약 100명을 대상으로 서울 일대를 걸으며 소리에 집중하는 ‘사운드 워크(Sound Walk)’와 박보검이 한국 여행 이야기를 나누는 ‘사운드 토크 앤드 셰어(Sound Talk & Share)’ 등을 진행한다.

참가자는 영상 공개와 함께 비짓코리아 유튜브 채널에서 진행되는 ‘박보검의 사운드 퀴즈 이벤트’ 정답자 가운데 추첨을 통해 선정한다.

박성혁 한국관광공사 사장은 “이번 캠페인은 한국을 보는 여행에서 소리와 함께 경험하는 여행으로 확장한 새로운 시도”라며 “한국의 일상과 감성을 소리로 경험한 외국인의 관심이 실제 한국 여행으로 이어지도록 하겠다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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