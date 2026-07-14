아틀레티코 마드리드 이적 앞둔 이강인, 국내서 메디컬 테스트 진행

사진=뉴시스

이강인(PSG)의 스페인 라리가 아틀레티코 마드리드 이적이 임박한 가운데, 국내에서 메디컬 테스트를 진행한 것으로 알려졌다.

도림동교육센터는 지난 13일 홈페이지를 통해 “스페인 아틀레티코 마드리드의 팀 닥터이자 의료 총괄 책임자인 호세 마리아 비야론 박사가 이강인의 메디컬 테스트를 위해 한국을 방문했다”고 밝혔다.

도림동교육센터는 동아시아국제교류재단이 운영하는 남학생 전용 교육 시설이다. 이 단체는 “비야론 박사가 30년이 넘는 시간 동안 세계적인 선수들과 함께하며 경험한 이야기, 스포츠 의학의 현장, 그리고 그 안에서 배운 삶의 가치들을 진솔하게 나누어 줬다”고 설명했다.

비야론 박사는 1995년 7월부터 30년 넘게 아틀레티코 마드리드의 의무 총괄 책임자를 맡고 있다. 그는 2023년 쿠팡플레이 시리즈를 위해 아틀레티코 마드리드가 방한했을 때 도림동교육센터를 찾았던 인연으로 이번에 시설을 재방문했다.

사진=뉴시스

이강인은 현재 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 일정을 마치고 국내에서 휴식 중이다. 이에 비야론 박사가 이강인의 건강 상태를 점검하기 위해 직접 한국을 찾은 것으로 보인다.

PSG에서 세 시즌을 보낸 이강인은 올 여름 아틀레티코 마드리드로 이적을 앞두고 있다. 최근 유럽 축구 이적시장에 정통한 파브리시오 로마노 기자는 “이강인이 아틀레티코로 이적한다. 모든 당사자 간 합의가 완료됐다”고 전했다. 이강인의 이적료는 약 4000만 유로(약 700억원)로 추정된다.

한편, 아틀레티코 마드리드는 이번 여름 프리시즌을 국내에서 진행한다. 다음달 9일 서울월드컵경기장에서 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 맨체스터 시티와 쿠팡플레이 시리즈로 친선경기를 치른다. 이강인의 아틀레티코 마드리드 이적이 확정될 경우, 맨시티전이 비공식 데뷔전이 될 가능성이 커졌다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]