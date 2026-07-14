프로축구 안양, 네덜란드 출신 센터백 대니 바커 영입

사진=안양FC

프로축구 K리그1 FC안양이 후반기 수비를 강화했다.

안양은 13일 “네덜란드 출신 수비수 대니 바커를 영입했다”고 밝혔다.

대니 바커는 ADO 덴하흐 유소년팀 출신이다. 2013년 프로 데뷔 이후 ADO 덴하흐, 로다 JC, NAC 브레다, SC 텔스타 등 네덜란드 프로무대에서 꾸준히 활약했다. 네덜란드 1부리그와 2부리그를 통틀어 리그 통산 314경기에 출전하는 등 오랜 기간 꾸준한 활약을 이어왔다.

특히 2024∼2025시즌에는 SC 텔스타의 에레디비시 승격에 힘을 보탰다. 텔스타는 승격 플레이오프를 통과하며 47년 만에 에레디비시 승격을 이뤘다. 대니 바커는 팀의 핵심 수비수로 활약하며 승격에 기여했다.

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대니 바커는 안정적인 수비와 빌드업 능력을 갖춘 중앙 수비수다. 수비형 미드필더와 중앙 미드필더까지 소화 가능한 멀티 자원이다. 풍부한 경험과 전술 이해도를 바탕으로 안정적인 경기 운영에 강점을 지녔다. 또한 대니 바커는 네덜란드 U-18과 U-19, U-21 대표팀을 거치며 연령별 대표팀 경력을 쌓았다.

대니 바커는 “안양에 합류하게 되어 감사한 마음이다. 이렇게 좋은 구단의 일원이 될 수 있어 기쁘다”며 “안양 팬들을 위해 뛸 수 있게 되어 매우 설렌다. 안양에서 많은 경기에 출전하고 팀을 높은 순위로 올리고 싶다”고 입단 소감을 밝혔다.

한편, 대니 바커는 모든 입단 절차를 마치고 선수단에 합류해 본격적으로 후반기 준비에 돌입할 예정이다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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