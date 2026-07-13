JTBC 사옥 모습. 뉴시스

JTBC가 중앙그룹 채권 피해구제 공동변호인단의 주장에 대해 입장을 밝혔다.

JTBC는 13일 입장문을 통해 "채권 투자자들에게 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다"고 전했다.

이어 결산 직전 400억원 규모의 신종자본증권을 발행해 완전 자본잠식을 피했다는 지적과 관련해서는 "신종자본증권 발행과 신종자본대출 실행은 기업회계기준에 따라 재무 상황을 적절히 공시했으며, 자본시장법도 준수했다"고 강조했다.

또 JTBC 예능을 제작하는 자회사 스튜디오아예중앙에서 대여한 330억원 가운데 130억원은 필수 제작비 등 명목으로 대여한 것뿐이라고 설명했다.

JTBC는 "나머지 200억원은 JTBC의 채무보증을 통해 스튜디오아예중앙이 발행했던 유동화채권을 대여금으로 전환한 것으로, 실제 자금이 외부로 유출된 것은 아니다"라고 덧붙였다.

끝으로 "현재 상황을 무겁게 받아들이고 있다"며 "투자자들과 최대한 소통할 수 있는 구조를 마련하고, 투자자 권익 보호를 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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