연준, 새 앨범 발매 첫날 66만 장 판매

그룹 투모로우바이투게더(TXT) 멤버 연준이 솔로 신곡 ‘Ice Cream’으로 국내 음원 및 음반 차트에서 성과를 거두고 있다.

13일 음원 플랫폼 벅스 발표에 따르면, 연준의 미니 2집 ‘NO LABELS: PART 02’ 타이틀곡 ‘Ice Cream’은 최신 주간 차트(집계 기간: 7월 6~12일)에서 9위를 차지했다. 해당 곡은 신보 발매 후 3일간의 집계만으로 주간 ‘톱 10’에 진입했으며, 앞서 벅스 일간 차트에서는 3일 연속(10~12일 자) 1위를 기록한 바 있다.

음악방송을 통해 공개된 퍼포먼스에 대한 편집본과 특정 구간도 온라인상에서 주목받고 있다. 특히 “Oh girl, too hot 식혀 네 마음”이라는 가사가 포함된 파트의 안무와 표정 연기가 시청자들 사이에서 언급되며 호응을 얻고 있다.

원곡을 재해석한 리믹스 음원 4종도 추가로 공개됐다. 이번 리믹스는 곡의 특성에 맞춰 버전별로 장르적 변화를 준 것이 특징이다. ‘얼그레이 버전’은 UK 개러지 장르로 편곡됐으며, ‘망고 칠리 버전’은 브라질리안 펑크 스타일을 차용했다. 또한 테크노 장르를 접목한 ‘에스프레소 버전’과 플러그앤비 스타일의 ‘코튼 캔디 버전’ 등이 수록됐다.

한편, 연준은 이번 신보를 통해 음반 판매량에서도 자체 기록을 경신했다. 이번 미니 2집은 발매 첫날에만 66만 1,924장이 판매되며 전작의 초동 판매량을 넘어섰다. 이를 바탕으로 연준은 3일간의 집계 수량만으로 한터 주간 음반 차트(집계 기간: 7월 6~12일) 정상에 올랐다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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