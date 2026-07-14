소주연, '클로저' 앨리스 낙점…1년 만의 연극 복귀

배우 소주연이 연극 '클로저'로 다시 한번 무대에 오른다.

소주연은 오는 9월 15일 개막하는 연극 '클로저'에서 '앨리스' 역으로 관객들과 만난다.

연극 '클로저'는 1990년대 런던을 배경으로 래리, 안나, 댄, 앨리스 네 남녀가 만나 서로의 삶에 얽혀 드는 과정을 좇는 작품이다. 사랑에 빠지고 그 사랑이 끝나는 과정 속에서 서로를 향해 품는 열망과 집착, 흔들리는 마음, 소통과 진실의 중요성을 조명한 영국 극작가 패트릭 마버(Patrick Marber)의 대표작으로, 1997년 초연 이후 전 세계에서 꾸준히 사랑받아온 작품이다. 2004년에는 동명의 영화로도 제작되며 작품성과 대중성을 모두 인정받았다.

극 중 소주연이 맡은 앨리스는 모두를 순식간에 반하게 만드는 치명적인 매력의 인물이다. 사랑 앞에서 솔직하면서도 상처를 감춘 복합적인 내면을 지닌 캐릭터다. 극 전반을 이끄는 섬세한 감정선과 강렬한 존재감을 보여주겠다는 각오다.

한편, 소주연이 앨리스 역을 맡은 연극 '클로저'는 오는 9월 15일부터 예스24스테이지 2관에서 관객들과 만난다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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