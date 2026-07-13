QWER, 데뷔 1,000일 맞이…“팬들 응원 덕에 성장, 초심 잃지 않겠다”

밴드 QWER(큐더블유이알)이 데뷔 1,000일을 맞이했다.

쵸단, 마젠타, 히나, 시연으로 구성된 QWER은 지난 2023년 10월 18일 데뷔 싱글 'Harmony from Discord'를 발매하며 가요계에 첫발을 내디뎠다. 이후 이들은 'Discord', '고민중독', '내 이름 맑음', '눈물참기', 'CEREMONY' 등의 곡을 발표하며 활동을 이어왔다.

국내외 페스티벌 무대에 꾸준히 올라온 QWER은 오는 7월 31일 인천 송도달빛축제공원에서 개최되는 '2026 인천 펜타포트 락 페스티벌'의 메인 스테이지 출연 확정 소식을 전하기도 했다.

최근에는 일본 대형 음반사인 워너 뮤직 재팬과 계약을 체결하고 애니메이션 '도굴왕'의 오프닝곡 'SHOW DOWN' 작업에 참여하며 현지 정식 데뷔를 마쳤다. 첫 번째 월드투어를 성료한 이들은 오는 9월부터 두 번째 투어인 'QWER 2nd TOUR 'ROCKATION : ROCKET LAUNCH!!''를 진행할 예정이다. 이번 투어는 9월 12일과 13일 서울 공연을 시작으로 타이베이, 후쿠오카, 오사카, 도쿄, 쿠알라룸푸르, 방콕, 홍콩, 싱가포르 등 총 9개 도시에서 펼쳐진다.

QWER은 소속사를 통해 "1,000일 동안 한 걸음씩 성장할 수 있었던 것은 늘 아낌없는 사랑과 응원을 보내 주신 팬덤 '바위게' 덕분"이라며 "무대에 설 때마다 더 멋진 밴드가 되고 싶다는 마음으로 달려왔으며, 앞으로도 초심을 잃지 않고 진심 어린 무대로 보답하겠다"라고 소감을 밝혔다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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