8TURN, 21일 새 싱글 ‘[8.X]’ 발매…알앤비 장르 기반의 신곡 예고

그룹 8TURN(에잇턴)의 새 싱글 음원 일부가 공개됐다.

8TURN은 지난 11일 공식 SNS 채널을 통해 새 싱글 ‘[8.X](에잇 닷 엑스)’의 하이라이트 메들리 영상을 게재하고 컴백 프로모션을 이어갔다.

공개된 영상에는 신보에 수록된 두 곡의 음원 일부가 담겼다. 타이틀곡 ‘Stagefright(스테이지 프라이트)’는 알앤비 팝 장르의 곡으로, 멤버 윤규와 재윤, 명호가 작사에 참여했다. 이들은 사랑이 깊어질수록 느껴지는 두려움을 무대에 서는 아티스트의 감정에 비유해 가사로 표현했다.

수록곡인 ‘8PM’은 도입부의 미니멀한 구성에서 후반부 댄스 사운드로 전개되는 알앤비 댄스곡이다. 해당 곡에는 멤버 재윤과 윤규가 작사로 참여했으며, 상대에게 매료되는 감정을 낮과 밤의 상반된 분위기에 빗대어 묘사했다.

이번 새 싱글 ‘[8.X]’는 8TURN이 기존에 선보였던 스타일에서 벗어나 새로운 음악적 변화와 시도를 담아낸 앨범이다. 소속사 측은 멤버들이 이번 신보를 통해 한층 성숙해진 에너지와 발전된 음악적 역량을 선보일 예정이라고 전했다.

한편, 8TURN의 새 싱글 ‘[8.X]’의 전곡 음원은 오는 21일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 정식 발매된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]