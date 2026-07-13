‘개콘’ 에이스들이 여고에 떴다…‘부코페’, 코미디 스쿨어택으로 축제 예열

사진 제공= 부산국제코미디페스티벌조직위원회

다음달 개막하는 제14회 부산국제코미디페스티벌(BICF)이 찾아가는 코미디 공연으로 축제 분위기를 끌어올렸다.



13일 부산국제코미디페스티벌조직위원회에 따르면 지난 10일 부산 사하구에 위치한 삼성여자고등학교에서 찾아가는 코미디 공연 ‘코미디 스쿨어택’을 성료했다.

‘코미디 스쿨어택’은 청소년들에게 코미디 공연을 통한 문화 향유 기회를 제공하기 위해 마련된 부산국제코미디페스티벌의 대표 사전 프로그램이다. 국내 인기 코미디언들이 공연장을 벗어나 학교를 직접 방문해 학생들과 소통하며 웃음을 나누는 프로그램이다.

이날 행사에는 KBS2 ‘개그콘서트’에서 활약 중인 김병욱, 채효령, 강명선, 서성경이 출연해 관객 참여형 토크 콩트 ‘뭐라 말해줄까?’를 비롯해 ‘심곡파출소’, ‘군대’ 등 인기 코너를 선보였다. 학생들의 반응에 맞춘 즉석 애드리브까지 이어지며 공연 내내 웃음과 박수가 끊이지 않았다는 후문이다.

행사 시작을 알린 김준호 집행위원장과 홍인규 대외협력수석의 축하 영상도 학생들의 환호를 이끌어냈다. 김준호 집행위원장은 "부산의 사학명문 삼성여자고등학교 학생 여러분 반갑쟈나. 오늘만큼은 마음껏 웃을 준비를 했으면 좋겠다"며 "오는 8월 21일부터 30일까지 부산에서 열리는 제14회 부산국제코미디페스티벌에도 많은 관심과 참여 부탁드린다"고 인사했다.

홍인규 대외협력수석은 "스쿨어택을 통해 학생들의 스트레스가 확 날아갔으면 좋겠다“면서 ”오는 8월 열리는 부산국제코미디페스티벌에도 많은 사랑 부탁드린다"고 말했다.

학생들이 직접 참여하는 다양한 레크리에이션 프로그램도 큰 호응을 얻었다. ‘내 눈을 바라봐! 동체시력 테스트’, ‘너 이름이 뭐니?’, 학생과 교사가 함께한 노래 맞히기 게임, 숏폼 챌린지 릴레이 등 다양한 참여 프로그램이 이어졌다. 행사 말미에는 가장 큰 웃음을 선사한 학생들에게 '웃음장학금'을 전달하고 단체 기념사진을 촬영했다.

부산국제코미디페스티벌조직위원회 관계자는 “학생들이 코미디를 통해 마음껏 웃고 즐기는 모습을 보며 웃음이 가진 힘을 다시 한번 확인할 수 있었다”며 “앞으로도 시민들과 더욱 가까이에서 만날 수 있는 다양한 프로그램을 통해 코미디 문화 확산과 문화 향유 기회 확대에 힘쓰겠다”고 전했다.

제14회 부산국제코미디페스티벌은 오는 8월 21일 개막해 30일까지 부산 전역에서 펼쳐진다. 부산국제코미디페스티벌은 지난 14년간 국내 최초, 아시아 최대 규모의 국제 코미디 축제로 자리매김했다.

축제를 넘어 공연, 창작, 교육이 유기적으로 이루어지는 코미디 플랫폼(전용극장)을 구축하고 신인 코미디언과 전문 인재를 꾸준히 발굴, 양성하는 것은 물론 코미디 콘텐츠의 기획, 제작, 유통까지 아우르는 지속 가능한 생태계를 조성해 아시아를 대표하는 코미디 허브로 도약하겠다는 계획이다.



지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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