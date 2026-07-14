[모빌리티 NOW] BYD, 친환경차 글로벌 최초 1700만대…한국선 반전 모색

부산모빌리티쇼 언론 공개행사가 열린 지난달 26일 부산 해운대구 벡스코 제1전시장에서 BYD코리아가 독자적인 차세대 하이브리드 기술 'DM-i'(Dual Mode-intelligent)를 국내 처음 공개하고 있다. 뉴시스

BYD가 최근 중국 시안 공장에서 친환경차 누적 생산 1700만대 돌파 기념행사를 열었다. 누적 1700만번째 생산 차량은 새롭게 공개한 대형 플래그십 세단 ‘씰 08(SEAL 08)’이다.

BYD에 따르면 세계 자동차 제조사 가운데 친환경차 누적 생산량이 1700만대를 넘어선 것은 이번이 처음이다. 전기차와 플러그인 하이브리드차를 중심으로 생산 규모를 확대해 온 결과다.

글로벌 판매도 증가세를 보이고 있다. BYD의 올해 상반기 글로벌 판매량은 180만8511대로 집계됐다. 이 가운데 승용차와 픽업트럭의 해외 판매량은 78만9367대로 전년 동기 대비 68% 증가했다.

중국 내수시장뿐 아니라 유럽과 동남아시아, 중남미 등 해외 시장에서 판매망과 생산 기반을 확대하면서 해외 판매 비중도 높아지고 있다. 국가별 수요에 맞춘 차종 구성과 가격 정책이 판매 확대에 영향을 준 것으로 분석된다.

한국 시장에서는 상황이 다소 복잡하다. BYD는 국내 승용차 시장에 진출한 이후 아토3와 씰, 씨라이언7 등을 중심으로 제품군 확대를 추진하고 있다. 다만 일부 차종이 전기차 구매 보조금 지급 대상에서 제외되면서 가격 경쟁력 확보가 주요 과제로 떠올랐다.

국내 전기차 시장은 보조금 지급 여부에 따라 소비자 실구매가가 달라진다. 특히 가격 민감도가 높은 대중형 전기차 시장에서는 보조금 제외가 판매에 직접적인 영향을 줄 수 있다.

BYD는 보조금에 의존하기보다 차량 가격과 상품성, 배터리 기술을 앞세워 시장 분위기를 전환한다는 계획이다. 자체 개발한 블레이드 배터리와 다양한 차급의 전기차를 공급해 소비자 선택지를 넓히는 방식이다.

국내 판매 확대를 위해서는 가격 외 요소도 중요하다. 서비스센터와 부품 공급망, 충전 편의성, 중고차 잔존가치, 브랜드 신뢰도 등이 실제 구매 판단에 영향을 미칠 가능성이 크다.

BYD는 글로벌 시장에서 확보한 생산 규모와 원가 경쟁력을 기반으로 한국에서도 중장기적인 판매 기반을 구축할 것으로 보인다. 보조금 지원이 없는 상황에서도 가격과 제품 경쟁력을 유지할 수 있는지가 초기 시장 안착을 좌우할 전망이다.

업계 관계자는 “BYD는 글로벌 시장에서는 생산 1700만대와 해외 판매 증가를 기록했지만 한국에서는 보조금과 브랜드 인지도라는 별도의 과제를 안고 있다”며 “향후 신차 출시와 가격 정책이 국내 판매 흐름을 결정할 주요 변수로 꼽힌다”고 말했다.

김재원 기자 jkim@segye.com

김재원 기자 jkim@segye.com

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