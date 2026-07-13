김태연·이수연, '현역가왕3' 이후 라디오 첫 동반 출연

가수 김태연과 이수연이 라디오 프로그램에 동반 출연해 근황을 전했다.

소속사 토탈셋에서 한솥밥을 먹게 된 김태연과 이수연은 13일 오후 방송된 KBS 해피FM '은가은의 빛나는 트로트'의 '빛나는 초대석' 코너에 출연했다. 앞서 MBN '현역가왕3'에서 TOP7에 오른 두 사람이 소속사를 합친 이후 라디오에 동반 출연한 것은 이번이 처음이다.

이날 방송에서 두 사람은 신장 변화 등 성장기 근황을 공유했다. 이수연이 "지난 출연 때보다 자라 현재 153cm가 됐다"고 밝히자, 김태연은 "이수연의 나이대보다 7cm가량 자라 현재 163cm 정도가 됐다"고 설명했다.

'현역가왕3' 경연 당시의 일화도 소개했다. 두 사람은 무대 준비 과정에서 느낀 압박감과 선곡 과정의 고충을 언급하며 "늦은 시간까지 선곡 미팅을 진행하기도 했다"고 밝혔다. 경연을 마친 김태연은 "이제는 경연 프로그램보다 좋은 노래로 대중에게 더 가깝게 다가가고 싶다"며 향후 활동 계획을 덧붙였다.

이어 진행된 라이브 코너에서 김태연은 곡 '빨주노초파남보'를 가창했으며, 이수연은 에일리의 '보여줄게'를 선곡해 라이브 무대를 소화했다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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