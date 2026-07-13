고윤정의 연기변주…‘무빙 시즌2’·영화 ‘남벌’ 동시 정조준

배우 고윤정이 디즈니+의 오리지널 시리즈 ‘무빙 시즌2’와 영화 ‘남벌’에 잇달아 출연하며 대조적인 성격의 두 캐릭터로 연기 변주를 선보인다. 최근 출연을 확정한 영화 ‘남벌’을 통해 처음으로 사극 액션에 도전하는 한편, ‘무빙 시즌2’에서는 전편에 이어 장희수 역으로 분해 인물의 서사를 한층 확장할 예정이다. 초능력 휴먼 액션과 조선 시대 하드보일드 무협 액션이라는 상반된 장르를 오가는 선택인 만큼, 스크린과 OTT 플랫폼을 아우르는 그의 행보에 업계의 관심이 쏠리고 있다.

소속사 AAP에 따르면 고윤정은 현재 영화 ‘남벌’ 촬영을 앞두고 본격적인 액션 및 승마 훈련에 돌입했다. 더불어 ‘무빙 시즌2’의 장희수 캐릭터가 가진 고유의 움직임과 액션을 설득력 있게 구현하기 위한 캐릭터 분석 및 준비 작업도 병행하고 있다. 시대적 배경과 장르적 문법이 전혀 다른 두 작품을 소화하기 위해 각기 다른 결의 연기 준비에 들어간 셈이다.

영화 ‘남벌’은 조선 초기를 배경으로 한 하드보일드 무협 액션물이다. 능력과 계급이 다른 9인의 무사들이 왜구에게 납치된 포로를 구출하고자 대마도로 향하는 여정을 담는다. 고윤정은 극 중 왜구의 습격으로 가족을 잃고, 대마도에 억류된 동생을 구하려 전장에 뛰어드는 인물인 ‘애령’ 역을 맡았다. 상실의 아픔과 뚜렷한 목적의식을 동시에 지닌 캐릭터로, 고윤정은 인물의 절박함이 액션으로 발현되는 과정을 연기할 예정이다.

반면 ‘무빙 시즌2’에서는 장희수 역으로 돌아와 캐릭터의 성장과 내면의 변화를 보다 깊이 있게 그려낼 전망이다. ‘무빙 시즌2’는 정원고 사건 이후 일상으로 돌아간 초능력자들이 새로운 위기에 직면하며 소중한 이들을 지키기 위해 다시 한번 결전을 펼치는 이야기를 다룬다.

고윤정이 연기하는 장희수는 강인함과 따뜻함을 동시에 지닌 인물이다. 고윤정은 시즌1 당시 과장되지 않은 눈빛과 감정선으로 캐릭터의 단단한 내면과 상처를 구현했다는 평가를 받았다. 이번 시즌2에서는 새로운 위기를 마주하며 한층 성장한 장희수의 변화를 차분하고 절제된 연기로 풀어내는 동시에, 확장된 액션의 중심에서 극을 이끌어갈 예정이다.

이처럼 새로운 캐릭터를 구축하는 시도와 기존 캐릭터의 서사를 확장하는 선택은 고윤정이 그간 다져온 필모그래피의 연장선상에 있다. 앞서 그는 JTBC ‘모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다’에서 영화사 PD 변은아 역을 맡아 미세한 표정 변화와 눈빛으로 인물의 밀도 높은 내면을 소화한 바 있다. 또한 넷플릭스 ‘이 사랑 통역 되나요?’에서는 글로벌 톱스타 차무희 역으로 변신해 로맨스 장르의 중심축 역할을 했다.

이 외에도 고윤정은 드라마 ‘언젠가는 슬기로울 전공의생활’, ‘환혼: 빛과 그림자’, ‘이재, 곧 죽습니다’, ‘스위트홈’, ‘로스쿨’ 및 영화 ‘헌트’ 등 다양한 작품에 참여하며 한 가지 이미지에 안주하지 않고 시대, 장르, 성격이 상반된 인물들을 꾸준히 연기해 왔다.

특정 장르나 정형화된 이미지에 머무르기보다 작품마다 다른 감정의 언어로 인물의 얼굴을 만들어온 고윤정이 차기작 ‘무빙 시즌2’의 장희수와 ‘남벌’의 애령을 통해 어떠한 새로운 연기 변주를 보여줄지 귀추가 주목된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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